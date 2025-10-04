Taylor Swift deslumbra en estreno de 'The Fate of Ophelia'

Taylor Swift estrenó este viernes The Fate of Ophelia en cines de más de 100 países, como parte de un evento especial de lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl.

La superestrella estadounidense transformó las salas cinematográficas en una celebración global, ofreciendo a sus fans una mirada íntima a su nuevo proyecto a través de un documental exclusivo.

El filme, titulado Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, tiene una duración de 89 minutos e incluye el estreno mundial del videoclip de “The Fate of Ophelia”, material detrás de cámaras de la grabación, videos líricos de las demás canciones del disco y reflexiones personales de Taylor sobre cada pista.

Inspirada en el legendario The Eras Tour, cuya gira mundial terminó hace apenas diez meses, Taylor y su equipo recrean el glamour y la intensidad de los escenarios, mostrando la figura de una 'showgirl' como metáfora de su carrera bajo los reflectores y la constante presión del escrutinio público.

Taylor Swift revive a Ofelia en estreno cinematográfico

En “The Fate of Ophelia”, la cantante interpreta a una showgirl en distintas épocas, vestida con atuendos históricos y modernos, mientras hace un guiño a la trágica Ofelia de Shakespeare.

Es la pista de apertura del álbum, un tema pop-dance inspirado en Hamlet de Shakespeare.

El video culmina con Taylor sumergida en una bañera, recordando la icónica pintura Ophelia de John Everett Millais, y transmite un mensaje de salvación emocional y amor redentor, con referencias a su relación con Travis Kelce.

La proyección en cines permitió a los fans ser los primeros en disfrutar este estreno, antes de su salida en plataformas el domingo 5 de octubre.

Taylor Swift convierte cines en una fiesta mundial

Decenas de ‘swifties’ acudieron ataviadas con sus mejores galas, intercambiando pulseras de la amistad y convirtiendo los vestíbulos de los cines en un espacio de conexión y celebración.

Taylor abrió la proyección agradeciendo el apoyo de sus seguidores y explicando el trasfondo de cada una de las doce canciones del álbum, desde el homenaje a Elizabeth Taylor en “Elisabeth Taylor” hasta la reinterpretación positiva de palabras cariñosas en “Honey”.

El álbum, que salió oficialmente el 3 de octubre vía Republic Records, ya es un éxito.

Acumuló más de 251 millones de streams en Spotify en su primer día, con “The Fate of Ophelia” liderando con 31 millones.

La combinación de música, narrativa personal y espectáculo visual ha convertido esta experiencia cinematográfica en un evento imprescindible para cualquier fan de Taylor Swift.

Comentarios