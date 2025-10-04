Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T111859_587_50235e0107
Escena

Taylor Swift deslumbra en estreno de 'The Fate of Ophelia'

Taylor Swift estrenó The Fate of Ophelia en cines, celebrando su álbum The Life of a Showgirl con videoclip, detrás de cámaras y reflexiones

  • 04
  • Octubre
    2025

Taylor Swift estrenó este viernes The Fate of Ophelia en cines de más de 100 países, como parte de un evento especial de lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl.

La superestrella estadounidense transformó las salas cinematográficas en una celebración global, ofreciendo a sus fans una mirada íntima a su nuevo proyecto a través de un documental exclusivo.

El filme, titulado Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, tiene una duración de 89 minutos e incluye el estreno mundial del videoclip de “The Fate of Ophelia”, material detrás de cámaras de la grabación, videos líricos de las demás canciones del disco y reflexiones personales de Taylor sobre cada pista.

G2XVpoCXYAAZLps.jfif

Inspirada en el legendario The Eras Tour, cuya gira mundial terminó hace apenas diez meses, Taylor y su equipo recrean el glamour y la intensidad de los escenarios, mostrando la figura de una 'showgirl' como metáfora de su carrera bajo los reflectores y la constante presión del escrutinio público.

Taylor Swift revive a Ofelia en estreno cinematográfico

En “The Fate of Ophelia”, la cantante interpreta a una showgirl en distintas épocas, vestida con atuendos históricos y modernos, mientras hace un guiño a la trágica Ofelia de Shakespeare.

Es la pista de apertura del álbum, un tema pop-dance inspirado en Hamlet de Shakespeare.

G2XCJqJXwAERk_f.jfif

El video culmina con Taylor sumergida en una bañera, recordando la icónica pintura Ophelia de John Everett Millais, y transmite un mensaje de salvación emocional y amor redentor, con referencias a su relación con Travis Kelce.

La proyección en cines permitió a los fans ser los primeros en disfrutar este estreno, antes de su salida en plataformas el domingo 5 de octubre.

Taylor Swift convierte cines en una fiesta mundial

Decenas de ‘swifties’ acudieron ataviadas con sus mejores galas, intercambiando pulseras de la amistad y convirtiendo los vestíbulos de los cines en un espacio de conexión y celebración.

Taylor abrió la proyección agradeciendo el apoyo de sus seguidores y explicando el trasfondo de cada una de las doce canciones del álbum, desde el homenaje a Elizabeth Taylor en “Elisabeth Taylor” hasta la reinterpretación positiva de palabras cariñosas en “Honey”.

GyRXThCX0AI3Ffh.jfif

El álbum, que salió oficialmente el 3 de octubre vía Republic Records, ya es un éxito.

Acumuló más de 251 millones de streams en Spotify en su primer día, con “The Fate of Ophelia” liderando con 31 millones. 

La combinación de música, narrativa personal y espectáculo visual ha convertido esta experiencia cinematográfica en un evento imprescindible para cualquier fan de Taylor Swift.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_14_15091728c2
The Life of a Showgirl: el gran regreso teatral de Taylor Swift
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T134347_367_d03c6e42d2
Taylor Swift estrena emisora 24/7 antes de su nuevo álbum
EH_DOS_FOTOS_2025_09_15_T093435_648_cbf1179e32
Taylor Swift causa polémica por su discreta llegada a partido
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7857_f94abd75a0
Agua y Drenaje atiende más de 9,200 fugas en septiembre
EH_UNA_FOTO_2_52537ccdec
Resalta Sheinbaum reducción de homicidios en NL
Heriberto_Trevino_fcd66520d5
PRI propone talleres obligatorios contra la violencia escolar
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×