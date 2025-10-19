Cerrar X
Taylor Swift dona $100 mil dólares para niña con cáncer cerebral

La cantante estadounidense ayudó a la familia de Lilah, una niña de dos años que enfrenta una forma rara y agresiva de cáncer cerebral

  • 19
  • Octubre
    2025

La artista estadounidense, Taylor, Swift, realizó una donación de $100 mil dólares a los padres de Lilah, una niña de dos años diagnosticada con cáncer cerebral en etapa 4, luego de conocer su caso a través de redes sociales.

La madre de la pequeña, Katelynn Smoot, compartió en TikTok la historia de su hija, quien ha pasado gran parte de su corta vida entre hospitales desde que sufrió una convulsión a los 18 meses, momento en que los médicos detectaron la enfermedad.

Desde marzo, la familia Smoot había lanzado una campaña en GoFundMe para cubrir los costos del tratamiento médico.

Según la descripción de la página, el tipo de cáncer que enfrenta Lilah es “raro y agresivo”, con apenas 58 casos registrados en Estados Unidos durante el último año.

La situación llamó la atención de miles de usuarios, especialmente tras un video en el que Lilah se refiere a Swift como su “amiga” mientras mira sus videos musicales en una tablet.

En tono de humor, su madre escribió en la publicación: “Esto podría ser mi culpa, escuché a Taylor durante todo mi embarazo y terminé criando a una mini Swiftie.”

'Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah'

Una semana después de que el video se hiciera viral, Swift realizó su aportación económica en la plataforma y dejó un mensaje personal:

“¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor.”

El gesto permitió que la familia alcanzara su meta de recaudación y despertó una ola de mensajes de apoyo por parte de fanáticos y seguidores de la artista.

Tras recibir la donación, Katelynn Smoot publicó un video junto a su hija bailando una canción de Swift y escribió: “¿Es esto la vida real? Muchísimas gracias, Taylor. Estoy en shock. Esto significa muchísimo para nosotros.”

La madre agregó que, gracias al apoyo, ella y su esposo podrán concentrarse en acompañar a su hija durante el tratamiento.

“Podemos enfocarnos en nuestra pequeña y en estar juntos como familia”, expresó.

Cabe recordar que en 2021, la cantante y su madre, Andrea Swift, donaron $50 mil dólares para ayudar a una madre de cinco hijos tras la muerte de su esposo a causa de la Covid-19.


