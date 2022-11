Taylor Swift se lleva los AMA's y supera su propio récord

La cantante se convirtió en la artista con más premios AMA's de la historia, siendo reconocida por su álbum Red, el cual tuvo que regrabar.

Taylor Swift fue la triunfadora en los American Music Awards al apoderarse de los premios en las categorías de: Artista del Año, Mejor Álbum Pop/ Rock, Mejor Artista Pop, Álbum Country Favorito, Artista Country Femenina Favorita y Mejor Video Favorito.

Con esto la cantante volvió a romper un récord que ya poseía, ser la artista con más premios AMA's de la historia.

Cabe señalar que antes de la gala, contaba con la cifra de 34 galardones, seguida de Whitney Houston (32 premios) y Michael Jackson (24 premios), pero ahora acaba de alcanzar la cuarta decena.

“Tengo que agradecerles, esencialmente a los fans por mi felicidad, los amo más de lo que puedo explicar, no puedo expresar cuán increíble es para mí poder seguir haciendo esto y a ustedes les siga importando, así que gracias por estar conmigo en todos estos años, los amo”, expresó al recibir las pirámides de cristal.





Cabe señalar que Swift fue premiada por su disco Red, que regrabó luego de que hace 10 años perdiera los derechos de sus canciones.

🚨| Taylor Swift’s acceptance speech for “Artist Of The Year” at the 2022 #AMAs!



pic.twitter.com/jePcQHyUUx — The Eras Tour (@tswifterastour) November 21, 2022

“Éste es un álbum regrabado y no puedo decirles lo mucho que los álbumes regrabados significan para mí, nunca esperé o asumí que significaría algo para ustedes, así que no les puedo agradecer lo suficiente por querer a este álbum del que me siento muy orgullosa”, comentó.

A diferencia de otros artistas como Harry Styles, Drake o Bad Bunny, Swift sí estuvo presente para recibir sus premios y mostrarse muy agradecida con sus fans.