Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_16_11_PM_6f8aca3262
Tributo a Guerreras K-Pop se adueñará de la Arena Monterrey

Es una oportunidad imperdible para ser parte de una experiencia que fusiona el fenómeno global del k-pop con una narrativa de acción y fantasía

  • 10
  • Octubre
    2025

La escena musical de la ciudad está a punto de presenciar un espectáculo sin precedentes. Un supergrupo de k-pop no solo conquistará al público con su innegable talento y música explosiva, sino que revelará un fascinante secreto: ¡sus integrantes poseen poderes especiales!

La cita para este evento electrizante es el jueves 18 de diciembre a las 8:00 de la noche en la Arena Monterrey. El espectáculo promete ser más que un concierto, transformándose en una batalla magnífica de ritmo, poder y pasión.

La trama del show envuelve a este supergrupo en un desafío épico. Cuando una misteriosa fuerza sobrenatural amenaza con romper el vínculo con sus fans, los artistas deberán unir sus habilidades extraordinarias para protegerlos.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 2.16.11 PM.jpeg

Pero la amenaza no es solo mística, ya que una banda rival intentará arrebatarles el corazón del público, desatando un duelo lleno de música, baile y magia.

El público se sumergirá en esta historia única gracias a la impresionante producción: todo el elenco en escena, proyecciones impactantes e iluminación vibrante.

Es una oportunidad imperdible para ser parte de una experiencia que fusiona el fenómeno global del k-pop con una narrativa de acción y fantasía.

La venta al público en general para este singular espectáculo inicia el viernes 10 de octubre a las 18:00 horas. Los boletos estarán disponibles a través del sistema (https://www.superboletos.com) y en taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro, Innova Sport


