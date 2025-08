Ven a Ashton Kutcher y Mila Kunis en concierto de Backstreet Boys

Pueden pasar los años y Ashton Kutcher y Kunis aun nos volvieron siguen recordando por qué son una de las parejas favoritas de Hollywood.

Y es que durante el concierto de los Backstreet Boys en la esfera de Las Vegas, el duo se robo los focos del show, pues un fanatico captó a la pareja teniendo un lindo momento.

Como me gusta la pareja de Mila Kunis y Ashton Kutcher. Lo re vivieron al recital de los Backstreet boys 🤣 pic.twitter.com/w9LnC6aCpx — Krocita (@Krocita) August 3, 2025

En el video se logra ver a la pareja bailando durante el icónico éxito de la boyband, "I Want It This Way", pero las cosas se tornaron aun mas melosas cuando parecía que podrían haber sido atrapados en medio de un beso.

Aunque el beso nunca ha aterrizado por completo, la química era innegable, y los fanáticos cercanos no pudieron contener su emoción. Puedes escucharlos en el fondo durante el momento inesperado

