Video: Claudia Sheinbaum inspira a la actriz Jessica Chastain

La actriz Jessica Chastain, está de visita en México para promocionar su más reciente película y durante un evento de prensa ella declaró que:

"Admiro a Claudia, es tan inteligente, yo estaba al tanto de ella incluso antes de que anunciara que iba a postularse. Me gusta lo que está haciendo, así que me inspira”, declaro Chastain.

Sus palabras sorprendieron por la cercanía que mostró hacia la presidenta, en un tono de respeto y admiración.

Jessica no solo habló de Sheinbaum, sino también de otras mujeres que han marcado su vida, incluyendo a su abuela, su madre y la cineasta Catherine Bigelow, a quienes describió como “verdaderas superheroínas”.

Amor por México y su cultura

Chastain recordó su infancia en México y confesó que el país siempre ha tenido un lugar especial en su corazón:

"Amo México. De niña viví en La Paz con mi abuela y he vuelto muchísimas veces. Amo la cultura, la comida, la gente. Para mí, Ciudad de México es ahora la ciudad más emocionante del mundo”.

Cine con mensaje y representación femenina

La actriz también se refirió a la importancia de que el cine sea político y genere reflexión:

"No me interesa dar todas las respuestas, sino plantear preguntas: cómo vivimos, cómo se percibe a las mujeres en la sociedad, si somos parte del problema o de la solución”

Desde pequeña, Chastain sintió frustración por la falta de personajes femeninos complejos. Por ello, busca interpretar papeles que reflejen la humanidad de las mujeres, incluso cuando sus personajes cometen errores.

Comentarios