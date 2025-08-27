Cerrar X
Video_Claudia_Sheinbaum_inspira_a_la_actriz_Jessica_Chastain_2e770d7ab8
Escena

Video: Claudia Sheinbaum inspira a la actriz Jessica Chastain

La actriz Jessica Chastain, está de visita en México y durante un evento de prensa declaró su admiración a Claudia y la calificó como alguien muy inteligente

  • 27
  • Agosto
    2025

La actriz Jessica Chastain, está de visita en México para promocionar su más reciente película y durante un evento de prensa ella declaró que:

"Admiro a Claudia, es tan inteligente, yo estaba al tanto de ella incluso antes de que anunciara que iba a postularse. Me gusta lo que está haciendo, así que me inspira”, declaro Chastain.

Sus palabras sorprendieron por la cercanía que mostró hacia la presidenta, en un tono de respeto y admiración.

Jessica no solo habló de Sheinbaum, sino también de otras mujeres que han marcado su vida, incluyendo a su abuela, su madre y la cineasta Catherine Bigelow, a quienes describió como “verdaderas superheroínas”.

Amor por México y su cultura

Chastain recordó su infancia en México y confesó que el país siempre ha tenido un lugar especial en su corazón:

"Amo México. De niña viví en La Paz con mi abuela y he vuelto muchísimas veces. Amo la cultura, la comida, la gente. Para mí, Ciudad de México es ahora la ciudad más emocionante del mundo”.

Cine con mensaje y representación femenina

La actriz también se refirió a la importancia de que el cine sea político y genere reflexión:

"No me interesa dar todas las respuestas, sino plantear preguntas: cómo vivimos, cómo se percibe a las mujeres en la sociedad, si somos parte del problema o de la solución”

Desde pequeña, Chastain sintió frustración por la falta de personajes femeninos complejos. Por ello, busca interpretar papeles que reflejen la humanidad de las mujeres, incluso cuando sus personajes cometen errores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PRINCIPAL_eea6665192
DiCaprio y Del Toro promocionarán su nueva película en CDMX
escena_atrapado_robando_8544d2fb72
Darren Aronofsky se estrena en la comedia con 'Atrapado robando'
nacional_vicepresidente_brasil_9d97be68da
Vicepresidente de Brasil visita México para fortalecer comercio
publicidad

Últimas Noticias

deportes_rayados_b617b8b7fb
Los siete goles olímpicos en la historia de Rayados
escena_atrapado_robando_8544d2fb72
Darren Aronofsky se estrena en la comedia con 'Atrapado robando'
PRINCIPAL_eea6665192
DiCaprio y Del Toro promocionarán su nueva película en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×