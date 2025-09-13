Cerrar X
Escena

Yuya brilla y protagoniza nuevo video musical de Siddhartha

La influencer y empresaria Yuya, brilla como la protagonista absoluta, aportando una capa de autenticidad al video al representar su amor real y cotidiano

  • 13
  • Septiembre
    2025

El cantante mexicano Siddhartha acaba de estrenar el videoclip oficial de su nuevo sencillo "Tú y yo y tú", el primer tema de un disco que él describe como "bastante fresco y diferente", explorando sonidos nuevos en su carrera.

Y en esta ocasión, su pareja, la influencer y empresaria Yuya, brilla como la protagonista absoluta, aportando una capa de autenticidad al video al representar su amor real y cotidiano.

¿De qué trata el video?

El clip, dirigido con un toque íntimo, muestra a Yuya en escenas emotivas. Se la ve encendiendo una radio en una cabaña de madera, bailando con naturalidad y compartiendo momentos románticos con Siddhartha.

Él, por su parte, aparece caminando por una playa con una antorcha en la mano, evocando un viaje nostálgico al pasado de su relación.

Siddhartha explicó en una transmisión en vivo: "Ella y yo hicimos como un personaje que nos representa en el pasado".

La historia visual resalta la conexión profunda entre la pareja, quienes son padres de un hijo llamado Mar, y transforma su historia personal en arte.

La canción en sí es una balada romántica que inmortaliza su amor, con letras que hablan de complicidad y eternidad, y Yuya ya había aparecido en la portada del sencillo, posando con los ojos cubiertos por unas manos (posiblemente las de Siddhartha), en tonos rojos que simbolizan pasión.



Los fans están locos de emoción; en redes, comentarios como "¡Se derriten corazones!" y "Arte puro de esta pareja" inundan las publicaciones.

No es la primera vez que colaboran creativamente; en 2023, Yuya dirigió el video de "Nada por Hecho" de Siddhartha, mostrando su talento detrás de cámaras.

Su relación, que empezó en 2019, siempre ha sido discreta pero llena de gestos románticos, como dedicatorias en conciertos o canciones inspiradas en su familia.




