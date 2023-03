Advierten de multas por no presentar declaraciones

El contribuyente puede ser acreedor a dos tipos de sanciones: por obligaciones no declaradas y por las presentadas fuera del plazo.

Las personas morales que no presenten sus obligaciones fiscales pueden tener multas de hasta $34,730 pesos y complicaciones con proveedores al no tener su opinión positiva ante la autoridad.

También podrían limitar su oportunidad de acceder a créditos para su negocio, así lo dio a conocer el abogado fiscalista Marcelo Flores Serna.

Recordó que la fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 de las personas morales es el 3 de abril del presente año y en caso de no cumplir con dicha obligación, podría haber consecuencias para el negocio.

“Una de las consecuencias es obtener una multa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero no solo eso, a la larga se suman otras complicaciones, como el no poder cerrar tratos con proveedores o no tener acceso a un crédito.

Estas penalizaciones acumuladas pueden impactar en el flujo de caja y afectar la economía del negocio, sobre todo si se tiene una micro, pequeña o mediana empresa”, señaló el litigante del Despacho LBM México

El fiscalista resaltó otras consecuencias, como el generar malas notas en el buró de crédito, pues casi todas las financieras y acreedores financieros no ven con buenos ojos las deudas ante el SAT, aunque sea por pocos días.

“En casos más graves, el Servicio de Administración Tributaria puede hacer una llamada de atención que puede terminar en una auditoria o penalización que le impida a la empresa seguir facturando o incluso llevarla al cierre”, subrayó

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el contribuyente puede ser acreedor a dos tipos de multas: por obligaciones no declaradas y por las presentadas fuera del plazo.

Los montos de las primeras van desde los $1,400 hasta los $17,370 pesos.

En cuanto a las multas por cada obligación que se presente fuera del plazo determinado, los montos van de los $1,400 a los $34,730 pesos.

“La preparación de la declaración anual toma tiempo, por lo que es recomendable tener en cuenta el volumen de facturación, la necesidad de recabar información adicional o la posibilidad de no contar con una e.firma vigente. Se recomienda que la declaración anual se prepare con al menos un mes de anticipación”, detalló Flores.

La mejor forma de prepararse para la declaración es la prevención, por ello recomienda a los emprendedores considerar dentro de las planeaciones financieras el flujo de caja, porque muchas veces no se tiene el presupuesto para pagarle al SAT, así como asesorarse con especialistas en la materia a fin de evitar sanciones por parte de la autoridad.

Cabe señalar que en Nuevo León existen 15,900 micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99% de las unidades económicas y que generan el 55% de los empleos en el estado.

Nuevo León, solo después de la Ciudad de México, es el estado con mayor cantidad de empresas formales que emplean a más de mil trabajadores, con 195; le siguen Baja California y Jalisco, con 159 cada uno.