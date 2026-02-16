Wall Street cierra por festivo del Día de los Presidentes

Mercados de Wall Street permanecen cerrados este lunes por celebrarse el festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos, por lo que hoy habrá las habituales informaciones financieras de esa plaza.

¿Qué es el Día del Presidente en Estados Unidos?

El Día del Presidente es un festivo federal en Estados Unidos que honra a los presidentes del país, especialmente a George Washington y Abraham Lincoln.

Originalmente se llamaba “Washington’s Birthday”, ya que celebraba el natalicio de George Washington. Sin embargo, se movió al lunes para generar fines de semana largos.

Aunque oficialmente sigue siendo Washington’s Birthday, la mayoría lo llama explícitamente Presidents’ Day para honrar a todos los presidentes.

