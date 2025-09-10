Comercios en México 'darán grito' de casi $40,000 mdp
La Concanaco informó que la derrama económica alcanzará los $37,500 millones de pesos, un incremento del 7.1% con respecto a 2024
- 10
-
Septiembre
2025
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que la derrama económica esperada por las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025 alcanzará los $37,500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1% con respecto al año anterior.
Este crecimiento será impulsado principalmente por el consumo interno, la actividad turística nacional y, en menor medida, por visitantes extranjeros que se suman a esta conmemoración.
De acuerdo con las estimaciones de dicho organismo, la distribución de la derrama será la siguiente: comercio (supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, venta de trajes típicos, banderas, artículos conmemorativos, grupos musicales y mariachis) con un 55% del total.
Le siguen restaurantes, entretenimiento y espectáculos con 10% del total, y turismo y hospedaje (hoteles, viajes por carretera y avión, gasolina y consumo en restaurantes y bares de los destinos) con un 30 por ciento.
En tanto que transporte local y otros servicios, contribuirá con el 5% de la derrama.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas