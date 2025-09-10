Comercios en México 'darán grito' de casi $40,000 mdp

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que la derrama económica esperada por las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025 alcanzará los $37,500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1% con respecto al año anterior.

Este crecimiento será impulsado principalmente por el consumo interno, la actividad turística nacional y, en menor medida, por visitantes extranjeros que se suman a esta conmemoración.

De acuerdo con las estimaciones de dicho organismo, la distribución de la derrama será la siguiente: comercio (supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, venta de trajes típicos, banderas, artículos conmemorativos, grupos musicales y mariachis) con un 55% del total.

Le siguen restaurantes, entretenimiento y espectáculos con 10% del total, y turismo y hospedaje (hoteles, viajes por carretera y avión, gasolina y consumo en restaurantes y bares de los destinos) con un 30 por ciento.

En tanto que transporte local y otros servicios, contribuirá con el 5% de la derrama.

