Compañía de Estados Unidos adquiere activos de Vector Global

La compañía regiomontana Vector Casa de Bolsa, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto narcolavado, continúa con la venta de sus negocios.

Y para muestra es que este martes se dio a conocer que su compañía filial, Vector Global, ha sido adquirida este martes por la estadounidense Insigneo Financial Group.

La transacción implicará la transferencia de más de $4,000 millones de dólares en activos de Chile, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

Con esta adquisición, Insigneo alcanzará cerca de $35,000 millones de dólares en activos bajo administración, ampliando su presencia en Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, además de integrar a un equipo de asesores senior provenientes de VectorGlobal.

Cabe mencionar que el anuncio ocurre solo un día después de que entrara en vigor el aislamiento financiero dictado por Estados Unidos contra su matriz, Vector, junto con Intercam y CIBanco, por la sospecha de blanqueo de capitales a favor del narcotráfico.

Las acusaciones han puesto a las implicadas al filo de la extinción. En el caso de Vector, firma fundada por Alfonso Romo, el golpe ha derivado en la venta y transferencia de sus principales negocios en México y en el extranjero.

Insigneo no dio a conocer el monto de la transacción, pero informó de que la operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias y prevé que se concrete en el primer trimestre de 2026.

“Esta transacción representa un hito importante en la ejecución de la estrategia de crecimiento de Insigneo. Con esta adquisición expandiremos nuestra presencia geográfica y fortaleceremos a nuestro equipo para brindar un mejor servicio a nuestros clientes”, indicó Raúl Henríquez, presidente y director ejecutivo de la empresa afincada en EUA.

En un comunicado, la firma hizo hincapié en que la adhesión de Vector Global se alinea con su proyecto de expansión en América Latina.

El convenio también abarca una alianza de tres años entre Insigneo y Casa de Bolsa Finamex, que recientemente llegó a un acuerdo con Vector para sumar a su portafolio los activos, clientes, fondos de inversión y parte del equipo laboral.

