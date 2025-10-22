Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_21_at_11_18_31_PM_a7b696a585
Finanzas

Compañía de Estados Unidos adquiere activos de Vector Global

La transacción implicará la transferencia de más de $4,000 mdd en activos de Chile, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá

  • 22
  • Octubre
    2025

La compañía regiomontana Vector Casa de Bolsa, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto narcolavado, continúa con la venta de sus negocios. 

Y para muestra es que este martes se dio a conocer que su compañía filial, Vector Global, ha sido adquirida este martes por la estadounidense Insigneo Financial Group. 

La transacción implicará la transferencia de más de $4,000 millones de dólares en activos de Chile, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá. 

Con esta adquisición, Insigneo alcanzará cerca de $35,000 millones de dólares en activos bajo administración, ampliando su presencia en Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, además de integrar a un equipo de asesores senior provenientes de VectorGlobal.

Cabe mencionar que el anuncio ocurre solo un día después de que entrara en vigor el aislamiento financiero dictado por Estados Unidos contra su matriz, Vector, junto con Intercam y CIBanco, por la sospecha de blanqueo de capitales a favor del narcotráfico. 

Las acusaciones han puesto a las implicadas al filo de la extinción. En el caso de Vector, firma fundada por Alfonso Romo, el golpe ha derivado en la venta y transferencia de sus principales negocios en México y en el extranjero. 

Insigneo no dio a conocer el monto de la transacción, pero informó de que la operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias y prevé que se concrete en el primer trimestre de 2026.  

“Esta transacción representa un hito importante en la ejecución de la estrategia de crecimiento de Insigneo. Con esta adquisición expandiremos nuestra presencia geográfica y fortaleceremos a nuestro equipo para brindar un mejor servicio a nuestros clientes”, indicó Raúl Henríquez, presidente y director ejecutivo de la empresa afincada en EUA. 

En un comunicado, la firma hizo hincapié en que la adhesión de Vector Global se alinea con su proyecto de expansión en América Latina.  

El convenio también abarca una alianza de tres años entre Insigneo y Casa de Bolsa Finamex, que recientemente llegó a un acuerdo con Vector para sumar a su portafolio los activos, clientes, fondos de inversión y parte del equipo laboral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
finanzas_bancos_cibanco_1837d9c013
Arrancan este lunes los reembolsos a ahorradores de CIBanco
Whats_App_Image_2025_09_12_at_12_17_47_AM_1c949f7543
Escándalo de huachicol fiscal salpica a Vector Casa de Bolsa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×