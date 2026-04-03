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Internacional

Papa León XIV llama a reactivar diálogo por paz en Medio Oriente

El papa León XIV pidió reactivar el diálogo para lograr una paz justa en Medio Oriente tras hablar con el presidente de Israel, Isaac Herzog

  • 03
  • Abril
    2026

El papa León XIV sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que insistió en la urgencia de retomar los canales diplomáticos para buscar una salida al conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con un comunicado del Vaticano, durante el diálogo ambas partes coincidieron en la necesidad de abrir nuevamente vías de negociación.

“Se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera”, informó la Santa Sede.

El pontífice también subrayó la importancia de garantizar la protección de la población civil y el respeto al derecho internacional y humanitario en medio de la crisis.

Tensión previa en Jerusalén

La llamada ocurre en un contexto de fricciones recientes entre Israel y el Vaticano. Hace unos días, autoridades israelíes impidieron al cardenal Pierbattista Pizzaballa celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

Lee la nota completa: Israel impide celebrar misa de Domingo de Ramos en Jerusalén

El incidente provocó una reacción inmediata del Vaticano. El secretario de Estado, Pietro Parolin, convocó al embajador israelí ante la Santa Sede, Yaron Sideman, para expresar su inconformidad por lo que calificó como un hecho “desafortunado”.

Te puede interesar: Vaticano reclama a Israel por veto a cardenal en Jerusalén

La polémica escaló hasta obligar al primer ministro Benjamín Netanyahu a aclarar que el cardenal podría acceder al recinto religioso.

Por su parte, Herzog informó que durante la conversación también intercambiaron felicitaciones por la Pascua cristiana y el Pésaj judío, además de abordar temas como la guerra en Irán y la situación en Líbano.

Cabe señalar que el papa León XIV se encuentra actualmente encabezando las celebraciones de su primera Semana Santa como pontífice y este viernes presidirá el viacrucis en el Vaticano.


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