Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción

La ejecución de un mayor número de obras, principalmente impulsadas de cara a la celebración del Mundial de Futbol, ya generó un efecto positivo en el empleo de la construcción en el estado.

Y es que, en lo que va del año, el crecimiento anual del empleo en la construcción en Nuevo León ha mantenido una tendencia al alza, contrario a lo que ocurre a nivel nacional, donde el indicador presenta retrocesos.

En octubre pasado, el empleo en la construcción creció 2.23% en el estado, en comparación con el mismo mes de 2024, al pasar de 177,506 a 181,472 afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este avance contrasta con lo que se registra a nivel nacional, en donde se dio de baja al 4.6% de los trabajadores afiliados a dicho instituto, al pasar de 1,881,978 a 1,794,758 trabajadores.

“Los análisis que realizamos de forma mensual sobre los distintos indicadores que miden el desempeño del sector de la construcción muestran que en Nuevo León esta industria se ha mantenido en un mejor nivel que en el resto del país”, destacó Edgar Medina, director general de Expo Constructo.

Además de ello, se observa que entre agosto y septiembre el estado presentó un incremento anual de 4.6% y 5.2% en los afiliados al IMSS en el sector de la construcción, mientras que a nivel nacional el número de trabajadores en esta industria se redujo 7.8% y 6.6% en los meses señalados.

Agregó que tanto los empleos permanentes como los eventuales en la construcción reportaron un crecimiento anual en Nuevo León; de manera contraria, en el periodo de tiempo señalado, la tendencia a nivel nacional fue a la baja en ambos indicadores.

Por su parte, Rodrigo Garza, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León, señaló que los 181,472 trabajadores de octubre representan un 9.2% del total de empleados en el IMSS en el estado.

“El número de afiliados al IMSS en Nuevo León ha mantenido una tendencia al alza desde hace años. De pronto se presentan retrocesos en diciembre, esto debido a que tenemos muchos trabajadores foráneos, pero una vez concluidas las festividades, se recuperan las plazas y el empleo mantiene su crecimiento”, indicó.

Destacó que la contratación en el sector es un reflejo de los esfuerzos realizados por los empresarios por mantener la inversión privada aún en los periodos que hemos experimentado inestabilidad económica.

“También los gobiernos del estado y los municipios han estado invirtiendo en obras de infraestructura, desde tapar baches hasta obras viales, de drenaje o rehabilitación de espacios públicos, así como las que se realizan en el marco del Mundial (de Futbol 2026)”, subrayó.

Valor de producción

El valor de la producción de las empresas constructoras de Nuevo León mantiene una tendencia positiva desde mitad de este año impulsada por un desempeño destacable del sector público, que incluso tocó cifras récord.

Esto se observa en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que muestran que el valor de la producción de las empresas constructoras de la entidad ascendió a $6,610 millones de pesos en julio, lo que implicó un alza anual de 4.30 por ciento.

Expertos destacan que este tema muestra retrocesos a nivel nacional debido a que los grandes proyectos de infraestructura a nivel federal ya fueron ejecutados; sin embargo, en Nuevo León se ha invertido en proyectos de infraestructura a lo largo de los últimos meses.

