Dialogarán sobre perspectivas aduaneras y comercio con EUA

La situación económica actual, el papel de las aduanas y las perspectivas sobre el comercio entre México y Estados Unidos son un tema vital en la agenda de ambos países.

Por ello, diferentes organizaciones del ámbito mercantil ya alistan un evento para llevar la información sobre cómo se rige el comercio exterior con la situación actual del país y EUA.

El Congreso “Perspectivas Aduaneras” está organizado por el Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex), Estrategia Aduanera, Millennium Aduanas y ESKA, e invitaron a las empresas IMMEX o bien manufactureras de exportación a conocer la operación y fiscalización y el compliance aduanero.

“En el comercio exterior no hay un tema que no sea importante; este Congreso es solo de un día y quisiéramos hacer los eventos más seguido aquí en Monterrey; de hecho, queremos invitar a las empresas a que manden a su personal para capacitarlos.

Pero sobre todo que sepan que reunir a los expertos que asesoran empresas, que cobran muy buen dinero, y vamos a tener a 12 mentes para resolver todas las dudas, porque lo van a poder hacer”, dijo Daniel Guzmán del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex).

El Congreso será el próximo 3 de septiembre y estarán como invitados 12 expertos en comercio exterior y derecho aduanero, quienes abordarán temas clave como el expediente aduanero, recintos fiscalizados estratégicos, defensa legal, nomenclatura arancelaria, reglas de origen y compliance, entre otros.

Entre ellos se encuentran Pedro Trejo, socio director de Comercio de Consultoría y Servicios Encor, Valeria Jiménez Medina, socia de Comercio Exterior de la firma Baker Tilly México, y Theany Berumen, socia de TRC Group.

En este marco se anunciarán también los planes que Port-Laredo está preparando en materia de apoyo a la comunidad internacional, principalmente en soporte legal e información de Port-Laredo, puerto de clase mundial.

El Congreso “Perspectivas Aduaneras” es una iniciativa de Cencomex que busca fortalecer la toma de decisiones en el sector, fomentar el conocimiento técnico-jurídico y proponer soluciones que impulsen el desarrollo económico del país.

Los interesados pueden inscribirse por WhatsApp al 2227350518 o por correo a ana.rojas@estrategiaaduanera.mx o congresos@cencomex.com; el costo del congreso se encuentra en promoción de $7,000 pesos más IVA, actualmente está en $4,990 con el IVA incluido.

“Aquí en Monterrey hay grandes empresas que son las manufactureras, que generan muchos puestos de trabajo; esto lo hemos encaminado en especial para esas empresas, las maquiladoras, que hacen exportación”, agregó Guzmán.

Comentarios