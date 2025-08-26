Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_25_at_11_53_43_PM_85e3a0ed3c
Finanzas

Dialogarán sobre perspectivas aduaneras y comercio con EUA

El evento será el 3 de septiembre y reunirá a 12 expertos para abordar temas clave de comercio exterior, fiscalización y cumplimiento aduanero

  • 26
  • Agosto
    2025

La situación económica actual, el papel de las aduanas y las perspectivas sobre el comercio entre México y Estados Unidos son un tema vital en la agenda de ambos países.

Por ello, diferentes organizaciones del ámbito mercantil ya alistan un evento para llevar la información sobre cómo se rige el comercio exterior con la situación actual del país y EUA.

El Congreso “Perspectivas Aduaneras” está organizado por el Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex), Estrategia Aduanera, Millennium Aduanas y ESKA, e invitaron a las empresas IMMEX o bien manufactureras de exportación a conocer la operación y fiscalización y el compliance aduanero. 

“En el comercio exterior no hay un tema que no sea importante; este Congreso es solo de un día y quisiéramos hacer los eventos más seguido aquí en Monterrey; de hecho, queremos invitar a las empresas a que manden a su personal para capacitarlos. 

Pero sobre todo que sepan que reunir a los expertos que asesoran empresas, que cobran muy buen dinero, y vamos a tener a 12 mentes para resolver todas las dudas, porque lo van a poder hacer”, dijo Daniel Guzmán del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex). 

El Congreso será el próximo 3 de septiembre y estarán como invitados 12 expertos en comercio exterior y derecho aduanero, quienes abordarán temas clave como el expediente aduanero, recintos fiscalizados estratégicos, defensa legal, nomenclatura arancelaria, reglas de origen y compliance, entre otros. 

Entre ellos se encuentran Pedro Trejo, socio director de Comercio de Consultoría y Servicios Encor, Valeria Jiménez Medina, socia de Comercio Exterior de la firma Baker Tilly México, y Theany Berumen, socia de TRC Group. 

En este marco se anunciarán también los planes que Port-Laredo está preparando en materia de apoyo a la comunidad internacional, principalmente en soporte legal e información de Port-Laredo, puerto de clase mundial. 

El Congreso “Perspectivas Aduaneras” es una iniciativa de Cencomex que busca fortalecer la toma de decisiones en el sector, fomentar el conocimiento técnico-jurídico y proponer soluciones que impulsen el desarrollo económico del país. 

Los interesados pueden inscribirse por WhatsApp al 2227350518 o por correo a ana.rojas@estrategiaaduanera.mx o congresos@cencomex.com; el costo del congreso se encuentra en promoción de $7,000 pesos más IVA, actualmente está en $4,990 con el IVA incluido. 

“Aquí en Monterrey hay grandes empresas que son las manufactureras, que generan muchos puestos de trabajo; esto lo hemos encaminado en especial para esas empresas, las maquiladoras, que hacen exportación”, agregó Guzmán.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25238507538615_3ec5494f83
Guardia Costera de EUA incauta 34 toneladas de droga en el Caribe
Whats_App_Image_2025_08_25_at_11_51_08_PM_fa0d8a0599
Le ‘pega’ la incertidumbre al sector de la construcción
escena_godzilla_cdmx_grabaciones_e48352b0bb
Graban en CDMX escena de la película 'Godzilla x Kong: Supernova'
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_256387e900
Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches
AP_25238507538615_3ec5494f83
Guardia Costera de EUA incauta 34 toneladas de droga en el Caribe
Jungkook_b2ab385a61
Hacker roba identidad de Jungkook de BTS para vender acciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×