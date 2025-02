Empresa regia Nemak evalúa mover producción de autopartes a EUA

Ante el escenario arancelario en donde se proyectan cuotas al aluminio por parte de EUA, la empresa Nemak ya evalúa mover parte de su producción de componentes de este material de México hacia Estados Unidos, sin embargo aclaró que esto ocurriría “sólo si hace sentido económico hacerlo”.

En conferencia con analistas para abordar los resultados financieros de la empresa correspondientes al cierre del 2024, Armando Tamez, director general de Nemak, descartó un impacto negativo por la amenaza de cuotas arancelarias, pues hay negociación entre ambos países.

“Tenemos una capacidad limitada en EUA para producir piezas adicionales, pero si tuviéramos que mover cualquier volumen de nuestra capacidad que tenemos en México a EUA, eso tendrá que tener sentido económico para que Nemak lo haga y ciertamente tendremos que fijar el precio de los productos en consecuencia porque todos saben que el costo de hacer negocios en EUA es más alto que en México”, anticipó.

Como ejemplo, dijo que todas las partes que Nemak vende en México se realizan en sus plantas e instalaciones, por lo que sus clientes son, en su mayoría, las grandes fabricantes como Ford, Audi, General Motors, BMW, Nissan, Stellantis, Mercedes Benz y Kia.

“No vemos ningún impacto potencial en caso de que la administración imponga algún arancel; ya tenemos conversaciones con nuestros clientes indicando que Nemak no les permitirá absorber ningún aumento potencial, y ciertamente estos no están incluidos en los contratos, por lo que no vemos ninguna desventaja”, aseguró el directivo.

Aunado a ello, Tamez mencionó que en EUA Nemak tiene capacidad de producción en seis de sus plantas, localizadas en Tennessee, Kentucky, Alabama y Wisconsin.

Por lo tanto, en caso de que se impongan aranceles y alguno de sus clientes necesite que se mueva producción hacia EUA, será más barato pagar los aranceles que mover toda la producción.

“Eso requerirá una gran cantidad de Capex para trasladar la producción de México a EUA.

Actualmente, México exporta $150,000 millones de dólares en repuestos automotrices y la mayoría de las empresas que están ubicadas son empresas con sede en EUA, por lo que eso tendrá un impacto tremendo no sólo para la empresa, sino también para la industria en general”, aseveró en conferencia.

