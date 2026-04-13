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Continua paro en Metro CDMX este lunes por protestas sindicales

Trabajadores del Metro CDMX mantienen paro escalonado y advierten posible suspensión total del servicio ante falta de respuesta a sus demandas.

  • 13
  • Abril
    2026

La posibilidad de un paro de labores en el Sistema de Transporte Colectivo Metro mantiene en alerta a millones de usuarios este lunes 13 de abril, ante la continuidad de protestas por parte del sindicato de trabajadores.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo informó que seguirá con el paro escalonado iniciado el viernes, el cual consiste en no realizar horas extra, situación que ya ha generado retrasos en diversas líneas.

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Motivos de la protesta

El sindicato argumenta que la movilización responde a la falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México a demandas urgentes relacionadas con mantenimiento, seguridad y condiciones laborales.

Entre las principales problemáticas denunciadas destacan fallas constantes, retrasos y deterioro en trenes, vías e instalaciones, lo que pone en riesgo tanto a trabajadores como a usuarios.

El gremio señaló que el 70% de los 391 trenes en operación no ha recibido mantenimiento general, pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado es de 750 mil kilómetros.

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Además, el 30% de los trenes que sí reciben mantenimiento lo hacen de forma incompleta, mientras que al menos 84 unidades permanecen detenidas por falta de refacciones.

El sindicato también advirtió que únicamente 68 trenes operan en condiciones óptimas, principalmente en las líneas 1 y 12.

A ello se suma que equipos con más de 50 años de antigüedad continúan en funcionamiento sin mantenimiento adecuado, mientras que las vías presentan “pésimas condiciones”, atribuidas a la falta de presupuesto.

Exigencias del sindicato

Los trabajadores exigen, entre otros puntos:

  • Mantenimiento integral a trenes, vías e instalaciones
  • Atención inmediata a fallas estructurales
  • Uso adecuado de los recursos destinados al Metro
  • Incremento salarial del 6%
  • Mejores condiciones laborales
  • Que subsidios a usuarios sean cubiertos por el Gobierno capitalino
  • Cancelación de proyectos que afecten la infraestructura, como una calzada elevada paralela a la Línea 2

También piden que el diálogo se realice directamente con autoridades del STC y no mediante intermediarios.

El sindicato advirtió que, de no alcanzarse acuerdos, podría estallar un paro de labores que impactaría de forma directa la movilidad en la capital del país.

Las protestas previas, realizadas entre el 10 y el 12 de abril, ya provocaron demoras en el servicio, lo que evidenció la vulnerabilidad operativa del sistema.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido una postura oficial sobre el conflicto, lo que incrementa la incertidumbre entre los usuarios.


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