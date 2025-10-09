Euro por debajo de US$1.16 ante crisis política en Francia

El euro cayó el día de hoy por debajo de los $1.16 dólares, su mínimo desde el mes de agosto, mientras se mantiene la incertidumbre política en Francia y la falta de progresos por restaurar la financiación del Gobierno federal.

El Banco Central Europeo ijó hoy el cambio de referencia del euro. El primer ministro Sébastien Lecornu pidió al mandatario Emmanuel Macron que nombre a un nuevo jefe de gobierno en un plazo de 48 horas, al asegurar que no se cuenta con una mayoróa para convocar "nuevas elecciones".

La incertidumbre en la política de Francia genera preocupación a la estabilidad de la moneda, lo que desencadena la aversión al riesgo las ventas del euro y compras de dólares.

Las actas de la reunión reafirmaron que los tipos de interés son adecuados, si se desea mantener abiertas todas las operaciones.

La Reserva Federal afirmó que bajará más los tipos de interés antes de final de año, en caso de mantener su posición para evitar los riesgos de inflación.

