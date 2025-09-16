Fijarán en casi $13,000 pesos importe de transferencias bancarias

A partir de octubre, en México será obligatorio establecer el Monto Transaccional del Usuario (MTU) para todos los clientes bancarios del país.

El MTU es una nueva medida de seguridad, impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que comenzará a aplicarse en el país, y lo cual quiere decir que los usuarios tendrán que definir un monto máximo por transferencia bancaria, lo que garantizará un mayor control y evitará riesgo de fraudes.

La regulación aclara que no habrá sanciones económicas para quienes no habiliten esta función.

Sin embargo, a partir de octubre de 2025, las cuentas sin MTU configurado quedarán sujetas a un límite automático de 1,500 UDIS (equivalentes a unos $12,800 pesos) por operación.

Esto significa que, si se requiere hacer una transferencia por un monto superior, la transacción podría ser rechazada o necesitar un proceso adicional de autenticación.

Esta medida no solo impactará a clientes individuales, sino también a comercios y trabajadores independientes que reciben pagos en línea.

En conclusión, el año próximo esta medida será un requisito para cualquier tipo de transferencias bancarias. Los usuarios que lo utilicen podrán proteger su dinero y tener un mayor control sobre sus movimientos.

