Nuevo León

Destacan cobertura universal en salud durante glosa del informe

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aseguró que Nuevo León cuenta con el mejor sistema de salud de México

  12
  Noviembre
    2025

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aseguró que Nuevo León cuenta con el mejor sistema de salud de México.

Durante la glosa del cuarto informe de gobierno, el emecista resaltó que Nuevo León ofrece una cobertura universal que incluye atención, tratamientos y medicamentos para todas las enfermedades, incluso el cáncer infantil y el cáncer de mama.

“Si algo hay que aplaudir del trabajo que el gobernador Samuel García y su equipo han realizado, es precisamente en el renglón de la salud.

“La cobertura universal en salud nos coloca como Estado, como punta de lanza, porque no hay otra entidad que incluya en la cobertura a todas las enfermedades, incluyendo específicamente el cáncer en niñas y niños y el cáncer de mama en mujeres”, dijo Baltazar Martínez.

Así mismo, destacó que con la tarjeta “Cuidar Tu Salud”, los pacientes reciben diagnóstico, atención médica y medicamentos sin costo, lo que ha generado un impacto positivo en la economía familiar.

“Es importantísimo resaltar que no se trata solo de la detección oportuna del cáncer, lo que hace que Nuevo León sea modelo a seguir en el país, sino que al paciente se le proporciona todo el tratamiento, incluidos los medicamentos, que sabemos que en el servicio médico privado son carísimos”, expresó.

De acuerdo con el legislador, el gasto en salud de las familias nuevoleonesas ha disminuido 12.6 por ciento, mientras que a nivel nacional ha aumentado en promedio 8 por ciento.


