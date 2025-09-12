Llegan más inversiones a NL: anuncios ya suman US$90,000 millones

La inversión extranjera directa sigue tomando fuerza en Nuevo León y al momento los anuncios sobre este tema ya acumulan más de $90,000 millones de dólares en lo que va de la actual administración.

En el marco de la ceremonia de inicio de construcción de la nueva planta de Steelform, empresa de origen suizo- estadounidense que apostó su capital al municipio de Pesquería, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que la vive un momento histórico en materia económica.

Steelform es proveedora de la industria automotriz y para este proyecto invertirá $60 millones de dólares y generará más de 100 empleos formales en el estado.

El mandatario estatal recordó que con ello ya se alcanzó una cifra récord en atracción de capital, gracias a la confianza brindada por las empresas globales y la promoción en giras internacionales.

“Déjenme decirles que en materia de inversión extranjera ya son $90 billones de dólares($90,000 millones de dólares) que llevamos en cuatro años. Para que se den una idea, el sexenio anterior, el gobierno tuvo un récord de $9 billones de dólares. Hoy tenemos diez veces más, ese es el tamaño de Nuevo León, por eso somos un magneto", subrayó.

También reconoció la importancia estratégica del municipio de Pesquería, el cual, se ha convertido en polo industrial de empresas de clase mundial.

“Cada peso, cada dólar o cada euro que se invierte en Nuevo León se multiplica; aquí ofrecemos seguridad, educación, salud y la mejor calidad de vida para que cada empresa crezca junto con nuestra gente”, destacó.

García Sepúlveda recalcó que la llegada de Steelform a la entidad, refleja la confianza en Nuevo León como destino de inversión, y reafirmó el compromiso de su administración para acompañar a las empresas con estabilidad e infraestructura moderna.

El ejecutivo estatal felicitó a Steelform por la decisión de expandirse en Pesquería, ya que ello generará empleos bien pagados y reforzará la cadena automotriz en la entidad.

“Nuevo León es número uno en todo: en empleo, en ingresos, en educación y en bienestar. Quien decide invertir aquí no se equivoca, porque este es el mejor lugar para nacer, crecer, vivir e invertir”, puntualizó.

El evento reunió a funcionarios estatales y municipales, así como a directivos y trabajadores de la empresa.

Como parte del programa, los asistentes participaron en el simbólico inicio de los trabajos, tomando una pala para marcar el arranque de la obra.

Acompañaron al gobernador, Cees Mourits, socio fundador de Steelform; Francisco Esquivel Garza, presidente municipal de Pesquería; Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía; Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión e Innovación; Gordon AuBuchon, vicepresidente ejecutivo de Steel Warehouse; y José Garza, presidente del Grupo Prolamsa.

