México destaca en la atracción de inversiones extranjeras

Aun con la elevada incertidumbre que ha prevalecido durante el año, principalmente en lo referente al tema de aranceles, México se posiciona como uno de los países con mayor atracción de inversión extranjera a nivel global.

Así lo arrojan datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que en su ranking más reciente muestra que durante los primeros seis meses del año, México fue receptor de $34,265 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). Con ese monto se colocó en el quinto sitio a nivel mundial.

La lista la encabeza Estados Unidos con $149,246 millones de dólares en el primer semestre del año, seguido de Brasil con $37,507 millones de dólares.

Posteriormente, en el tercer lugar se posicionó Reino Unido con $37,218 millones de dólares, mientras que el cuarto lo ocupa Canadá con $36,869 millones de dólares.

El top ten, después de México, lo complementan China con $31,883 millones de dólares, Francia con $27,604 millones de dólares, India con $24,184, Alemania con $23,805 y Suecia con $19,170 millones de dólares.

En el ranking también figuran Italia con $18,246 y Luxemburgo con $15,432 millones de dólares registrados en el periodo, según la OCDE.

El reporte además indica que, excluyendo las grandes fluctuaciones de algunas economías europeas, las entradas de IED de la OCDE aumentaron 8% en el primer semestre de 2025.

“Varios de los principales receptores registraron aumentos en las entradas, en particular Alemania, México y, en menor medida, Francia”, señaló la OCDE al respecto.

La solidez de la IED fue resultado principalmente de las cuentas entre compañías, como en Alemania y Francia, y en el caso de México, de la reinversión de utilidades.

En caso contrario, el organismo refiere que, en las economías que vieron salidas de IED, destaca la presencia de Países Bajos con $49,700 millones de dólares y de Bélgica por $36,450 millones de dólares.

En la parte de conclusiones, el informe refiere que las perspectivas para 2025 siguen siendo inciertas, ya que el aumento de las barreras comerciales y el resurgimiento de las presiones inflacionarias se intensificaron.

Los riesgos fiscales y la revalorización de los mercados financieros podrían lastrar la estabilidad y la actividad económica, estimó la OCDE.

Portafolio de proyectos

Actualmente, la Secretaría de Economía administra un portafolio activo de 1,776 proyectos de inversión, con un valor conjunto de $297,000 millones de dólares, algunos de estos vinculados a los Polos de Desarrollo del Bienestar, de los cuales el primero iniciará operaciones en febrero de 2026.

El titular de dicha dependencia, Marcelo Ebrard, dijo recientemente que la Inversión Extranjera Directa (IED) se mantiene en niveles récord.

De acuerdo con datos de la dependencia, al cierre del segundo trimestre el capital foráneo en el país fue de $34,265 millones de dólares, un incremento de 10.2% anual, lo que representa un máximo histórico para el país.

Estos flujos de inversión reflejan un optimismo entre las empresas nacionales y extranjeras, las cuales siguen considerando a México como un destino atractivo para manufactura, innovación tecnológica y relocalización industrial.

Comentarios