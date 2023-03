México llegará a entendimiento con EUA sobre tema energético

El gobierno de México afirmó que se llegará a un acuerdo con Estados Unidos en lo referente a las diferencias que hoy se tienen en el tema energético.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, pronosticó un entendimiento en este tema, luego de que este lunes el gobierno de EUA anunció que planea enviar a México un ultimátum en las próximas semanas con el objetivo de romper el estancamiento en una disputa comercial energética.

En entrevista con el periodista, Luis Padua, el Canciller dijo que también se deben aprovechar las ventajas que brindan los paneles y recurrir a ellos antes que a la aplicación de “arancelazos”.

“Los paneles no existían porque Estados Unidos no los aceptaba, y ahora tu tienes un panel donde puedes presentar tu argumento y nosotros pedimos el primer panel, no Estados Unidos, y fue el de las reglas de origen del sector automotriz.