México y Amazon firman convenio para apoyar a empresas mexicanas

El programa "Hecho en México" sigue creciendo y fortaleciéndose y este martes dio un paso firme en su consolidación.

Pues este martes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió mediante su cuenta de X que se firmó un convenio de colaboración con Amazon para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.

Este convenio de colaboración se centrará en apoyar la venta de las pymes de productos nacionales, tanto en México como en el extranjero.

Hecho en México entra a Amazon pic.twitter.com/4nWSBYjBo9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 23, 2025

Este acuerdo con el gigante estadounidense del comercio electrónico minorista impulsará el programa federal "Hecho en México", el cual tiene como propósito fortalecer la identidad de los productos nacionales y promover su competitividad global ante los posibles aranceles de Estados Unidos.

Según el documento, la colaboración con Amazon constará en las promociones de productos certificados en Amazon México.

Además, también brindará una capacitación sin coste a las pymes y productores sobre el uso de herramientas, técnicas y mejores prácticas para lograr, por ejemplo, la digitalización de los negocios.

Pedro Huerta, gerente de la compañía en el país, precisó que los usuarios de Amazon podrán identificar los productos hechos en México que estén certificados, los cuales se encontrarán en una sección rediseñada para "Hecho en México", en donde estarán disponibles hasta más de 80,000 productos.

El más reciente informe económico sobre el impacto de la empresa estadounidense en las pymes mexicanas registra que alrededor de 27,000 de estas venden más de 5 millones de productos a través de esta plataforma, de las cuales 99 % son pymes, lo que equivale a una generación de 52,000 empleos.

