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Nuevo León

Tortillerías regias mantienen kilo en $25 pese a alza

Mientras en otras entidades el kilo podría alcanzar hasta los 30 pesos, en este establecimiento regio los clientes aún pueden adquirirlo al precio habitual.

  • 17
  • Abril
    2026

Aunque a nivel nacional y en Nuevo León se anunció un incremento en el precio de la tortilla, en algunos negocios del centro de Monterrey la tarifa aún se mantiene sin cambios para beneficio de los consumidores.

Tal es el caso de la tortillería La Favorita, ubicada sobre la calle Ruperto Martínez, en el primer cuadro de la ciudad, donde el kilo de tortilla continúa en 25 pesos, pese al alza prevista en otras zonas.

Propietarios del establecimiento, con más de 25 años de servicio a la población regiomontana, señalaron que hasta el momento no han recibido aviso oficial para modificar el costo al público, aunque reconocieron que cada vez es más complicado sostener ese precio debido al aumento en los costos de operación.

Explicaron que entre los principales factores que impactan al negocio se encuentran los incrementos en la energía eléctrica, gas e insumos necesarios para la producción diaria del alimento básico.

Entre los productos más solicitados por los clientes destacan la tortilla taquera, el kilo de tortilla tradicional para el hogar, así como presentaciones especiales para tostadas, flautas y chilaquiles.

En este negocio se producen alrededor de media tonelada diaria, reflejo de la alta demanda que mantiene el consumo de tortilla en la zona centro de Monterrey.

Mientras en otras entidades el kilo podría alcanzar hasta los 30 pesos, en este establecimiento regio los clientes aún pueden adquirirlo al precio habitual.


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