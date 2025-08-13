Cerrar X
'Pega' a 58% de exportadoras de NL imposición de aranceles de EUA

El Index alertó que los impuestos sobre el acero, aluminio y los autos impactan a la mayoría de manufactureras, sector clave para el empleo y PIB del estado

Los aranceles que impone Estados Unidos ya están “pegando” a un 58% de las empresas manufactureras y exportadoras de Nuevo León.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), un sondeo rápido reveló que sus empresas asociadas se están viendo afectadas por este tema.

“Alrededor del 58% de las empresas asociadas a Index se está viendo afectada de alguna manera por el impuesto IEEPA 25% (bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional)”, señaló Zelina Fernández, directora del organismo en la entidad.

Además, algunas empresas están enfrentando un impacto acumulativo de otros aranceles, ya que también son sujetas al arancel del 25% al acero y aluminio, y a los automóviles.

“Es complicado tener una estimación exacta del impacto total, ya que para cada empresa varía el porcentaje de producción al que aplica el arancel. Y, aunado a ello, entre todas destaca una importante complejidad para definir el cobro del arancel”, mencionó.

Como referencia, dijo que las empresas del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) de Nuevo León representan un motor esencial para el desarrollo económico del estado, al sumar 724 establecimientos operando en la entidad.

Este grupo contribuye con más de 383,000 empleos generados, equivalentes al 20% de la fuerza laboral local, y el 40% del PIB estatal proviene del sector exportador.

A nivel nacional, Nuevo León ocupa el segundo lugar en envíos bajo el Programa IMMEX, con un 17% de participación del total.


