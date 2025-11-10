‘Por los suelos'… confianza de consumidores en EUA

La confianza de los consumidores en Estados Unidos se encuentra por los suelos.

Esta caída se refleja en la Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan, una de las principales encuestas de opinión de los consumidores, la cual mostró que el índice de confianza cayó a 50.3 puntos en noviembre, una disminución de 6.2% respecto al mes anterior y de casi 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Además, ese indicador anotó su nivel más bajo desde junio de 2022, que se ubicó en 50.0 puntos.

“La confianza del consumidor retrocedió aproximadamente un 6% en noviembre, impulsada por una caída del 17% en las finanzas personales actuales y un descenso del 11% en las expectativas de las condiciones comerciales para el próximo año".

"La disminución de la confianza de este mes fue generalizada en toda la población, observada en todas las edades, ingresos y afiliación política”, explicó la encuesta.

Al respecto, la directora de la encuesta, Joanne Hsu, atribuyó esta caída sobre todo al cierre parcial del gobierno federal, por falta de acuerdo sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso.

“Los consumidores están preocupados por las posibles repercusiones negativas para la economía”, afirmó en un comunicado.

El cierre de la administración, ahora en su segundo mes, ha dado lugar a recortes en los beneficios, incluyendo cupones de alimentos, para millones de hogares de bajos ingresos.

A eso se suma que cientos de miles de trabajadores federales han sido suspendidos de empleo y sueldo y otros están trabajando sin sueldo.

Esto ocurre a la par de un escenario en donde los viajeros se enfrentan a retrasos en los aeropuertos, ya que se recortó un importante número de vuelos.

No se había registrado un nivel tan bajo en más de tres años, ni siquiera en abril, cuando el anuncio de los aranceles comerciales del presidente Donald Trump provocó gran conmoción entre los consumidores y los mercados financieros.

Cabe mencionar que en esta encuesta se observa una excepción clave: los consumidores con el mayor tercio de sus inversiones en acciones registraron un notable aumento del 11% en su confianza, respaldado por la continua fortaleza de los mercados bursátiles.

Y esperan más inflación

Los consumidores además prevén que la inflación en ese país seguirá al alza.

Las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año aumentaron de 4.6% de octubre a 4.7% este mes.

Las expectativas de inflación para los próximos cinco años se redujeron a 3.6% desde 3.9% el mes pasado.

Por otro lado, un informe de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York mostró que los estadounidenses declararon el mes pasado que esperaban una moderación de las presiones inflacionistas a corto plazo, mientras seguían preocupados por las perspectivas del mercado laboral y sus finanzas personales.

La encuesta de la Fed de Nueva York se realizó a lo largo del mes de octubre, en medio del cierre del gobierno y de los crecientes temores sobre las perspectivas del mercado laboral.

Trump reconoce impacto de aranceles en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el jueves pasado que los consumidores estadounidenses están pagando más por los bienes debido a los aranceles que ha establecido, un cambio en su retórica.

No obstante, ‌insistió en que esa política los ha beneficiado en general.

A la pregunta de si estaba de acuerdo con que los estadounidenses pagaran los aranceles, Trump respondió:

"No, no estoy de acuerdo. Creo que pueden estar pagando algo. Pero si tenemos en cuenta el impacto global, los estadounidenses están ganando muchísimo", mencionó.

