Prepare el bolsillo: regreso a clases saldrá 13% más caro

Prepárese, el regreso a clases este año saldrá más caro para su bolsillo.

Y es que, según datos actualizados al mes de agosto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta que este año el regreso a clases implicará para las familias un gasto promedio de hasta $10,916 por estudiante, lo que significa un incremento de 12.66% en comparación con 2024.

De acuerdo con el análisis realizado, los mayores aumentos se registran en la lista de útiles escolares, con un alza de 16.66%, y en los artículos de limpieza que piden las escuelas, con 15.10%, mientras que los uniformes y calzado se encarecieron 10% y la cuota escolar subió 12 por ciento.

La lista de útiles escolares alcanza un costo de hasta $3,386.03 pesos.

Es importante mencionar que la lista oficial publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) es muy básica y “se queda corta” ante lo que solicitan las escuelas realmente, por ejemplo: seis cuadernos de cuadro chico profesional con 100 hojas, $240.67; dos cuadernos de rayas profesional con cien hojas, $83.47; caja de lápiz del número 2, $62.92; caja de bicolor, $45.69; caja de bolígrafos, $69.28; paquete de marcatextos, $82.48; sacapuntas, $27.49; gomas para borrar, $37.81, entre otros artículos.

También destacan la tradicional mochila, con un precio promedio de $700.00 pesos; la guía de apoyo de actividades $291.00; el papel autoadherible $311.36; diccionario $99.69; cartulinas blancas $63.87, entre otros productos.

Por su parte, los uniformes escolares se cotizan este año hasta en $4,400 pesos.

Además, los artículos de limpieza que se solicitan para el aseo de los salones representan un gasto adicional de hasta $329.99, incluyendo limpiador de pisos $30.49; cloro $24.50; jabón en polvo $24.87; gel antibacterial $86.58; papel de baño $31.00; toallas desinfectantes $78.02; franela $25.63 y bolsas para basura en $28.90 pesos, en promedio.

“En suma, el regreso a clases no tiene por qué convertirse en una pesadilla. Si aprendemos a mantenernos alejados de las deudas y escalonar los gastos, podremos enfrentar esta temporada sin descuidar la economía familiar. Se trata de gastar con inteligencia, cuidar el bolsillo y, al mismo tiempo, enseñar a nuestros hijos el valor de la responsabilidad y la moderación en el consumo”, comentó Cuauhtémoc Rivera, dirigente de ANPEC.

Comentarios