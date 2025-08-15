Productores ya trasladarán costos a consumidores en EUA

Los productores ya están resintiendo en sus costos e insumos el golpe de los aranceles de Donald Trump y, por ello, eventualmente esas alzas serán trasladadas a los consumidores en Estados Unidos.

Así lo advirtieron analistas, luego de que este jueves se dio a conocer el dato de la inflación al productor, la cual reportó un alza de 3.3% a tasa anual.

En específico, la inflación al productor de Estados Unidos se ubicó en una tasa mensual de 0.94%, muy por encima de la expectativa del mercado, que esperaba una inflación de 0.21%, y siendo la mayor inflación mensual desde marzo de 2022.

A tasa anual, la inflación al productor se ubicó en 3.29%, acelerándose fuertemente desde el dato de junio de 2.37% y ubicándose muy por encima de la expectativa del mercado de 2.54%.

“La altísima inflación al productor de julio en Estados Unidos pone en evidencia el aumento de costos por los aranceles, resaltando los componentes de mercancías y alimentos que son muy susceptibles a los efectos de los aranceles. Aunque esto aún no se ve reflejado en la inflación al consumidor, eventualmente los productores les trasladarán a los consumidores los aumentos en costos”, alertaron analistas.

En específico, se observa que la inflación al productor de bienes sin alimentos, energéticos y servicios de comercio, similar a lo conocido como inflación subyacente, se ubicó en 0.61% mensual en julio, muy por encima de la expectativa del mercado, que esperaba una inflación de 0.19%, y también la mayor desde marzo de 2022.

A tasa anual, la inflación subyacente se ubicó en 2.78%, rompiendo una racha de 4 meses al hilo de desaceleraciones y ubicándose muy por encima de la expectativa del mercado de 2.40%.

El alza en la inflación al productor se debió a todos los componentes, resaltando el sector servicios, que registró una inflación mensual de 1.08%, la mayor desde marzo de 2022.

A tasa anual, la inflación de servicios se ubicó en 4.01%, acelerándose fuertemente desde el dato de junio de 2.70% y ubicándose en su mayor nivel desde marzo.

Además, los alimentos mostraron una inflación mensual de 1.41%, la mayor desde febrero.

A tasa anual, se ubicó en 4.17%, ligando 3 meses al hilo de aceleraciones y ubicándose en su mayor nivel.

En julio, el índice de precios de alimentos mostró una inflación mensual de 1.41%, registrando una aceleración por cuarto mes al hilo y siendo la más alta desde febrero.

Inflación al consumidor se ubica en 2.7%

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en 2.7% interanual en julio, según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el Departamento de Trabajo. La cifra no presentó variación respecto a la registrada en junio.

Al excluir los precios de energía y alimentos, que suelen tener fluctuaciones marcadas, la inflación subyacente avanzó 0.3% mensual en julio.

En términos anuales, el indicador se ubicó en 3.1%, lo que representa una aceleración frente al mes anterior.

La inflación subyacente es observada de cerca por economistas y autoridades monetarias, ya que refleja las presiones de precios de manera más estable.

Cabe mencionar que la mayoría de los economistas esperaban que la inflación se acelerara en Estados Unidos a medida que entren en vigor las tarifas aduaneras implementadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

