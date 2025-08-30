Profeco llama a revisar 7 modelos de motocicletas Harley-Davidson

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó este sábado sobre un riesgo de accidente en siete modelos de motocicletas Harley-Davidson debido a un posible fallo en el amortiguador trasero que afecta a 498 unidades.

Según el comunicado, los modelos involucrados son: FLHC 2018, FLHCS 2018, FLHCSANV 2018, FLDE 2018, FXLRS 2020, FLHCSANV (120th Anniversary) 2023 y FXLRST 2024.

El organismo detalló que “el soporte del montaje del ajustador de precarga del amortiguador trasero puede fracturarse con el uso normal”, lo que podría provocar que el ajustador entre en contacto con el neumático trasero y generar una pérdida repentina de presión de la llanta, aumentando el riesgo de accidente.

Profeco indicó que Harley-Davidson realizará la inspección y, en caso de ser necesario, corregirá el fallo sin costo para los propietarios. Los distribuidores autorizados contactarán a los dueños de las unidades afectadas por correo electrónico.

Asimismo, la marca publicará la información en su sitio web, donde los consumidores podrán verificar si su código VIN está relacionado con el llamado a revisión.

