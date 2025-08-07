Cerrar X
nota_finanzas_gasolina_2bd3a0344d
Finanzas

Renovará México acuerdo para dejar a $24 pesos la gasolina magna

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que renovará el acuerdo con el sector gasolinero para mantener el tope de $24 pesos por litro de gasolina regular

  • 07
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que renovará el acuerdo "Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México", con el sector gasolinero para mantener el tope de $24 pesos (casi $1,3 dólares) por litro de gasolina regular.

“Lo vamos a renovar este acuerdo, nos toca este mes en agosto”, señaló la mandataria.

El anuncio ocurrió apenas horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reveló que la inflación en el país descendió al 3.51 % en julio, hilando dos meses a la baja.

En ese sentido, señaló que esta disminución tiene que ver principalmente con las caídas en los precios del pollo, la carne de res y de cerdo, que habían tenido incrementos en los meses anteriores.

“Entonces es un trabajo muy importante. Además, por ejemplo, el pollo se había cerrado la importación por un tema de gripe aviar de Brasil. El secretario de agricultura en su momento, cuando vimos que estaba influyendo en la inflación, habló con Brasil, se vio que estaba aislada en cierta zona de Brasil, entonces se prohibió la importación de esa zona, pero de otra zona se permitió la entrada, eso ayudó”, dijo.

Para facilitar el cumplimiento de este tope de precios, Pemex implementó un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto (TAR) para la gasolina regular.

Esto permitió que las estaciones de servicio ofrecieran el combustible a los consumidores a un costo menor a los $24 pesos (casi $1,3 dólares) por litro.

En tanto a los estímulos que calcula semana a semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se informó que la dinámica se mantendría sin cambios.

El pacto excluye a las estaciones ubicadas en zonas fronterizas, donde ya existe una estructura de precios distinta debido a estímulos fiscales específicos. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_977a9c9cec
Recauda $40 millones primera subasta en línea de Sheinbaum
20250807_235801_92c4087408
Sheinbaum se reúne con gobernadores para revisar IMSS-Bienestar
defender_sheinbaum_0ac46e9e01
Vendrá Sheinbaum a NL para obras de nuevo tren de pasajeros
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_977a9c9cec
Recauda $40 millones primera subasta en línea de Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_4d94f046c1
Aumentan muertes por enfermedades cardiacas en México: Inegi
EH_UNA_FOTO_89e8622632
Suspende Alemania apoyo militar a Israel por crisis en Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×