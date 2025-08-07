Renovará México acuerdo para dejar a $24 pesos la gasolina magna

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que renovará el acuerdo "Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México", con el sector gasolinero para mantener el tope de $24 pesos (casi $1,3 dólares) por litro de gasolina regular.

“Lo vamos a renovar este acuerdo, nos toca este mes en agosto”, señaló la mandataria.

El anuncio ocurrió apenas horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reveló que la inflación en el país descendió al 3.51 % en julio, hilando dos meses a la baja.

En ese sentido, señaló que esta disminución tiene que ver principalmente con las caídas en los precios del pollo, la carne de res y de cerdo, que habían tenido incrementos en los meses anteriores.

“Entonces es un trabajo muy importante. Además, por ejemplo, el pollo se había cerrado la importación por un tema de gripe aviar de Brasil. El secretario de agricultura en su momento, cuando vimos que estaba influyendo en la inflación, habló con Brasil, se vio que estaba aislada en cierta zona de Brasil, entonces se prohibió la importación de esa zona, pero de otra zona se permitió la entrada, eso ayudó”, dijo.

Para facilitar el cumplimiento de este tope de precios, Pemex implementó un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto (TAR) para la gasolina regular.

Esto permitió que las estaciones de servicio ofrecieran el combustible a los consumidores a un costo menor a los $24 pesos (casi $1,3 dólares) por litro.

En tanto a los estímulos que calcula semana a semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se informó que la dinámica se mantendría sin cambios.

El pacto excluye a las estaciones ubicadas en zonas fronterizas, donde ya existe una estructura de precios distinta debido a estímulos fiscales específicos.

Comentarios