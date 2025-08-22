Reporta Sheinbaum que remesas bajaron 5% desde EUA en 2025
La presidenta informó que se detectó una disminución del 5% en las remesas desde Estados Unidos, en comparación con lo que se registró en 2023 y 2024
- 22
-
Agosto
2025
La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que se detectó una disminución del 5% en las remesas desde Estados Unidos en lo que va del 2025, en comparación con lo que se registró en 2023 y 2024, posiblemente debido a la situación que viven actualmente los migrantes mexicanos en ese país por las políticas del mandatario estadounidense, Donald Trump.
“En términos, bajaron las remesas sobre todo de junio a julio. En terminos de lo que va del año, la reducción no es del 16%, que es la reducción en el mes, sino del 5 por ciento".
“Las remesas aumentaron muchísimo en el 23 y más en el 24 todavía, ahorita estamos en un nivel de remesas como en el 22, más o menos. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues sobre todo con la situación que ha impuesto Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes. Se está trabajando para saber exactamente cuales son las causas de esta reducción, el número de mexicanos que han sido repatriados si lo comparamos con periodos anteriores no es tan alto", dijo.
Detalló que la disminución se observa principalmente entre los meses de junio y julio, pero aseguró que el impacto no ha sido tan drástico, ya que los niveles de remesas se sitúan aproximadamente en los mismos que se registraron en 2022.
Actualmente, el gobierno federal, junto con el Banco de México, realiza un análisis para determinar las causas exactas de esta reducción, incluyendo el número de migrantes repatriados y otros factores que podrían estar influyendo.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas