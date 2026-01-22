Se convierte CDMX en el centro empresarial del país

La capital mexicana se ha consolidado no solo como el centro político del país, sino como el epicentro de las decisiones empresariales más relevantes de toda la región. Gracias a su ecosistema vibrante y su infraestructura de primer nivel, la Ciudad de México (CDMX) es hoy el escenario donde inversionistas y emprendedores trazan las estrategias que mueven la economía de América Latina.

El ecosistema perfecto para la alta dirección

La ciudad ofrece una combinación única de factores que atraen a los líderes globales. Al ser la capital económica y política, facilita la interacción directa entre las principales instituciones financieras y gubernamentales, creando el entorno idóneo para generar acuerdos estratégicos de alto nivel.

A pesar de ser un hub de innovación en sectores como tecnología, banca, energía y retail, la metrópoli enfrenta retos logísticos considerables, particularmente en términos de movilidad.

Con agendas ejecutivas ajustadas, el tráfico se ha convertido en un obstáculo que los líderes han aprendido a sortear mediante soluciones de transporte personalizadas.