Se los dije: Federación celebra pronóstico de crecimiento del FMI

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el FMI elevó la previsión de crecimiento de México a 1% para 2025 y 1.5% para 2026

  • 22
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina de este lunes 22 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró con entusiasmo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya elevado la expectativa de crecimiento de México de 0.2% a 1.0% para 2025, con una proyección de 1.5% para 2026.

“Ahora sí… se los dije, somos optimistas. Siempre hay que ser optimistas, más cuando uno está gobernando”, afirmó Sheinbaum entre risas, subrayando la importancia de mantener confianza en la economía del país.

Plan México y esfuerzo del gobierno

La mandataria explicó que este avance refleja la implementación del Plan México, que impulsa la inversión pública y privada y fomenta la reducción de importaciones, a diferencia de administraciones pasadas que dejaban todo en manos del mercado.

“Trabajamos todos los días… con todo y las dificultades que pudieran surgir por aranceles y la integración económica con Estados Unidos, estamos saliendo adelante”, aseguró.

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal, destacó que este resultado es también fruto del trabajo del pueblo de México, reafirmando que el gobierno seguirá impulsando políticas que fortalezcan el crecimiento y la estabilidad económica.

“Vamos a seguir trabajando todos los días”, concluyó, reiterando su compromiso con la economía nacional y la confianza en que México continúa avanzando hacia mejores resultados.


