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Internacional

Trump firma estrategia antiterrorista contra cárteles de droga

Autoridades afirmaron que el cambio de prioridades reconoce que muchos estadounidenses han sido asesinados por cárteles que introducen drogas ilícitas

  • 06
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una nueva estrategia antiterrorista para neutralizar las operaciones de los cárteles de la droga.

De acuerdo con el director superior de Contraterrorismo, Sebastian Gorka, explicó que el documento fue rubricado bajo el principio de "Estados Unidos es nuestra patria y debe ser protegida".

El también denominado zar antiterrorista de la Casa Blanca afirmó que el cambio de prioridades reconoce que muchos estadounidenses han sido asesinados por cárteles que introducen drogas ilícitas en comunidades de Estados Unidos, que los militares estadounidenses fallecidos por conflictos de todo el mundo.

Gorka indicó que los funcionarios se reunirían con aliados en los próximos días para analizar cómo pueden reforzar sus estrategias.

Además, afirmó que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para localizar a estos grupos, rastrear sus vínculos internacionales y paralizarlos operativamente antes de que puedan “mutilar o matar a inocentes”.


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