Corea del Sur compara plan arancelario de México con el de EUA

Corea del Sur expresó preocupación por el plan de México de imponer aranceles de hasta 50 % a países sin tratado de libre comercio, entre ellos el suyo.

El ministro de Exteriores, Cho Hyun, señaló que Seúl equipara la iniciativa mexicana con las medidas comerciales adoptadas previamente por Estados Unidos.

Durante una conferencia en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl, Cho Hyun indicó que por ahora el gobierno surcoreano se mantiene en fase de “examinar y revisar de cerca” las posibles desventajas para sus empresas, a la espera de que el paquete sea aprobado por el Congreso mexicano antes del 15 de noviembre y entre en vigor en 2026.

Las autoridades mexicanas han justificado el plan como una forma de proteger a la industria nacional de prácticas de “dumping”. Sin embargo, las medidas afectarían a sectores clave para los conglomerados surcoreanos: automotriz, autopartes, acero, aluminio y electrodomésticos.

Empresas como Hyundai y Kia en el sector automotor, y Samsung y LG en electrodomésticos, han consolidado presencia en México aprovechando los beneficios del T-MEC, que permite exportar sin aranceles hacia Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el Ministerio de Comercio surcoreano recordó que en los incrementos arancelarios aplicados por México en 2023 y 2024, las firmas surcoreanas estuvieron relativamente protegidas por programas de exención. No obstante, advirtió que la magnitud del nuevo paquete genera mayor incertidumbre.

El anuncio mexicano se suma a la tensión en las relaciones comerciales de Seúl, que aún no logra cerrar un pacto con Washington para reducir de 25% a 15% los aranceles estadounidenses a varios productos surcoreanos, incluidos automóviles.

Comentarios