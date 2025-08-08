Toca inflación en México  su mejor nivel desde 2020

La inflación en México volvió a desacelerar durante julio pasado, reportando su menor nivel desde finales del 2020, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A tasa anual, la inflación al consumidor de México se ubicó en 3.51%, su segundo mes al hilo de desaceleración y mostrando su menor nivel desde diciembre del 2020, previo al shock inflacionario global por los efectos del Covid-19.

Al interior, la desaceleración fue ocasionada principalmente por el componente no subyacente, que se ubicó en 1.14% anual, su menor nivel desde octubre del 2023. Esto gracias a la baja inflación de productos agropecuarios, que fue de apenas 0.17% anual.

Esto se debió a la inflación de frutas y verduras de -12.10% anual, compensando la inflación de productos pecuarios de 10.29% anual. Por su parte, la inflación de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se desaceleró, ubicándose en 1.97% anual y siendo la menor inflación desde enero del 2024.

Con el dato de julio, la inflación quedó por debajo de la proyección de analistas, quienes, aunque esperaban que desacelerara, veían un nivel de 3.53 por ciento.

De esta manera, la inflación vuelve a estar dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3% +/- 1 punto porcentual.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este jueves una “disminución muy importante” en la inflación durante los últimos meses, y atribuyó este avance a una combinación de factores internacionales y políticas internas, como la continuidad del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum presentó una gráfica con los datos más recientes, donde se observa que la inflación general pasó de 4.42 por ciento en mayo —el nivel más alto del año— a 4.32 en junio, y luego cayó a 3.51 en julio.

“Es una disminución muy importante”, subrayó la mandataria, al explicar que este comportamiento se relaciona con la baja en los precios de productos clave como el pollo, la carne de res y la carne de cerdo. Estos habían registrado incrementos en meses anteriores por causas ajenas al contexto nacional, como problemas sanitarios y logísticos en países exportadores.

Entre los productos genéricos con mayores variaciones al alza mensuales se observaron la col y lechuga, con el 17.44%; los nopales, con 13.04%, y la cebolla, con 7.39 por ciento.

En contraparte, los que registraron las mayores variaciones a la baja fueron la uva, con el 18.35%; la guayaba, 9.80%, y la papaya, con 8.40 por ciento.

