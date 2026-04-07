Wall Street abre con pérdidas ante final del ultimátum de Trump

Wall Street abrió este martes en rojo mientras se aproxima el plazo en el que el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegue a su fin.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.80% hasta 46,294 unidades

: baja 0.80% hasta 46,294 unidades S&P 500 : baja 0.87% hasta 6.554 unidades

: baja 0.87% hasta 6.554 unidades Nasdaq: baja 1.29% hasta 21,710 unidades

El mercado bursátil mantiene la expectativa sobre lo que ocurrirá al vencerse el plazo dado por el mandatario estadounidense y la evolución de las conversaciones con Irán con el fin de llegar a un alto al fuego.

Este martes, Trump comenzó la jornada asegurando que podría destruir a "toda una civilización", que lo que ocurrirá finalmente "lo descubriremos esta noche".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un2.44% este martes, hasta los $115.15 dólares por barril, mientras continúa la incertidumbre en torno al ultimátum.

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