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Finanzas

Wall Street abre con pérdidas ante final del ultimátum de Trump

Este martes, Trump comenzó la jornada asegurando que podría destruir a 'toda una civilización', que lo que ocurrirá finalmente 'lo descubriremos esta noche'

  • 07
  • Abril
    2026

Wall Street abrió este martes en rojo mientras se aproxima el plazo en el que el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegue a su fin.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.80% hasta 46,294 unidades
  • S&P 500: baja 0.87% hasta 6.554 unidades
  • Nasdaq: baja 1.29% hasta 21,710 unidades

El mercado bursátil mantiene la expectativa sobre lo que ocurrirá al vencerse el plazo dado por el mandatario estadounidense y la evolución de las conversaciones con Irán con el fin de llegar a un alto al fuego.

Este martes, Trump comenzó la jornada asegurando que podría destruir a "toda una civilización", que lo que ocurrirá finalmente "lo descubriremos esta noche".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un2.44% este martes, hasta los $115.15 dólares por barril, mientras continúa la incertidumbre en torno al ultimátum. 

 


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