Choque de autobús Metropolitano deja 30 heridos en Lima

Un autobús del sistema Metropolitano de Lima se estrelló la mañana de este lunes contra la base de un puente en el distrito de La Victoria, dejando al menos 30 personas heridas y provocando una severa congestión vehicular en la capital peruana.

El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas, cuando una unidad del servicio Expreso 5 se empotró por causas aún no determinadas contra la estructura del puente, a la altura de la estación ubicada en la avenida México.

Heridos y labores de rescate

La Policía de Tránsito informó que los lesionados fueron trasladados a diversas clínicas cercanas, con heridas que van de leves a moderadas.

El impacto dejó el autobús con daños severos en la parte frontal.

El conductor quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital con múltiples contusiones.

Al lugar acudieron seis unidades de bomberos para atender a los pasajeros y colaborar en las labores de evacuación.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que activó sus protocolos de emergencia para atender a los usuarios afectados y garantizar la evacuación segura.

Además, se habilitó una vía mixta con dirección al sur para mantener la circulación ante la congestión generada por el accidente.

Investigación en curso

Las autoridades señalaron que se realizará una investigación para determinar las causas del incidente y posibles responsabilidades.

Por su parte, el seguro social EsSalud desplegó ambulancias del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia para apoyar en la atención de los heridos, mientras hospitales cercanos permanecen en alerta ante posibles nuevos ingresos de pacientes.

🚨 Con relación al accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, de placa A20785, a la altura de la estación México, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa lo siguiente: pic.twitter.com/jaDhh9vQVr — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

