Mueren 18 personas por choque de un avión en Bangladesh

Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló sobre una escuela en la capital, Daca, poco después de despegar este lunes, matando al menos a 18 personas, incluido el piloto e hiriendo a 164 más, informó el ejército.

Según el Ejército y una funcionaria de bomberos, el avión F-7 BGI de fabricación china se estrelló en el campus de la Milestone School and College, en el área de Uttara, por la tarde, mientras los alumnos asistían a clases.

El Ejército dijo que el jet despegó a la 1:06 de la tarde y se estrelló poco después, incendiándose de inmediato. Por ahora no se sabe la causa del suceso.

Es el accidente aéreo más mortífero en la capital de Bangladesh en la memoria reciente.

Los medios locales indicaron que la mayoría de los heridos eran estudiantes. Los familiares entraron en pánico en el lugar mientras los rescatistas, usando rickshaws de tres ruedas o lo que hubieran disponible, transportaban a los heridos a hospitales locales.

Rafiqa Taha, una alumna que no estaba presente en el momento del accidente, dijo a The Associated Press por teléfono que la escuela, con unos 2,000 estudiantes, ofrece clases desde primaria hasta el 12mo grado.

“Me aterrorizó ver los videos en la televisión”, relató la estudiante de 16 años. “¡Dios mío! Es mi escuela”.

Top 5 accidentes aéreos

Estas han sido las principales tragedias desde el 2020

1. PIA Flight 8303

Pakistán – 22/may/2020

Airbus A320

98 muertos

Causa: Aproximación inestable, aterrizaje sin tren.

2. China Eastern Airlines 5735

China – 21/mar/2022

Boeing 737-800

132 muertos

Causa: Posible acción deliberada.

3. Yeti Airlines 691

Nepal – 15/ene/2023

ATR 72

72 muertos

Causa: Estancamiento aerodinámico.

4. Jeju Air Flight 2216

Corea del Sur – 29/dic/2024

Boeing 737-800

179 muertos

Causa: Golpe de ave, apagaron motor equivocado.

5. Air India 171

India – 12/jun/2025

Boeing 787 Dreamliner

260 muertos

Causa: Corte de combustible deliberado.

Datos duros…

Casi el 50 % de los accidentes ocurren durante el despegue o el aterrizaje.

3 de los 6 casos fueron causados por acciones humanas deliberadas.

La tasa de accidentes por millón de vuelos ha bajado a menos de 0.5 desde 2020.

Todos estos casos se hicieron virales en redes sociales en menos de 48 horas.

Conclusiones Clave

La aviación es más segura que nunca, pero no infalible.

Fallas humanas siguen siendo el principal factor.

La transparencia en investigaciones es clave para prevenir futuras tragedias.

