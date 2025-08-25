Cerrar X
Internacional

Acusan a estadounidense de ofrecer información militar a China

Un estadounidense ha sido acusado en Alemania de cargos de espionaje por supuestamente ofrecerse a suministrar información delicada a China

Un estadounidense que trabajaba en una instalación militar de Estados Unidos en Alemania y que supuestamente ofreció suministrar información delicada a China ha sido acusado de cargos de espionaje, informaron el lunes los fiscales alemanes.

El sospechoso, identificado sólo como Martin "N" de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, fue arrestado en Fráncfort a principios de noviembre. En una acusación enviada al tribunal estatal en Coblenza a principios de este mes, se le acusa de haber declarado su disposición a participar en espionaje para un servicio de inteligencia extranjero, afirmaron los fiscales federales.

El hombre trabajó entre 2017 y principios de 2023 para un contratista civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos y trabajó en una instalación militar estadounidense no identificada en Alemania desde al menos 2020, detallaron los fiscales en un comunicado.

Se le acusa de haber contactado repetidamente a las autoridades chinas en el verano de 2024 y de ofrecer proporcionar información militar sensible de Estados Unidos para la inteligencia china.

Medios noticiosos alemanes han publicado que el sospechoso aparentemente no logró transferir ningún dato a las autoridades chinas antes de su arresto.

El tribunal en Coblenza ahora tendrá que decidir si envía el caso a juicio y, de ser así, cuándo.


