Cerrar X
TLMD_Indicede_Calor_f39755c916
Internacional

Alerta EUA por calor extremo en su frontera con México

Estados Unidos emitió alertas por altas temperaturas en la frontera sur y por mala calidad del aire en el norte debido a incendios en Canadá

  • 06
  • Agosto
    2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos lanzó este miércoles una serie de alertas por calor extremo y mala calidad del aire en distintas regiones del país, mientras más de 700 incendios forestales activos siguen afectando vastas zonas de Canadá.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el calor más intenso se concentra en el sur de Arizona, donde se espera que las temperaturas superen los 43 grados desde este miércoles hasta el viernes.

También se encuentran bajo alerta California, Texas y Nuevo México, estados que comparten frontera con México.

El NWS advirtió que las condiciones “calientes, secas y ventosas” incrementarán significativamente el riesgo de incendios en regiones del occidente estadounidense, especialmente en la zona de las Cuatro Esquinas, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas.

Incendios forestales amenazan California

En el estado de California, cuatro focos de fuego se unieron para formar un gran incendio en el Bosque Nacional de Los Padres, afectando los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara.

Al menos tres personas resultaron heridas y cientos de viviendas están en peligro, de acuerdo con el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Este incendio es ya el segundo más grande del año en el estado, y ha sido impulsado por las condiciones extremas de sequía y viento.

Canadá arde y el humo cruza la frontera

Mientras tanto, en el norte del continente, el humo de más de 700 incendios activos en Canadá ha cruzado la frontera y deteriorado la calidad del aire en varios estados del medio oeste y noreste de Estados Unidos, como Wisconsin, Michigan, Minnesota, Illinois, Nueva York, Vermont y Maine.

Al menos 200 de estos incendios están fuera de control, especialmente en el oeste canadiense, según reportes de autoridades forestales.

Por otra parte, el NWS explicó que el humo ha generado niveles preocupantes de contaminación atmosférica, activando alertas sanitarias en el Valle Superior del Misisipi, los Grandes Lagos y el Atlántico Medio.

Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, especialmente personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AA_1_Jm61_N_1adb04fa82
Turquía alcanza los 50.5 °C en plena ola de calor
AA_1_H_Vd_Zg_2266c51a55
Incendios forestales en Grecia al menos 800 personas evacuadas
nl_incendios_50f574110b
Vive la urbe regia una jornada intensa de incendios
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_59_57_PM_bbfe67a34f
Llegan libros de texto a Nuevo Laredo, los repartirán este lunes
Ofrece_EUA_recompensa_por_informacion_y_capturar_a_Nicolas_Maduro_d1a69aff7c
Ofrece EUA recompensa por información y capturar a Nicolás Maduro
escena_alicia_villarreal_78e09ed1ea
Alicia Villarreal confirma su divorcio con Cruz Martínez
publicidad

Más Vistas

nl_uanl_ab4af48baa
Proponen hacer exámenes de sangre a vecinos y a alumnos de la Uni
EH_UNA_FOTO_73321639f4
Clausura División Ambiental cuatro empresas por contaminar suelos
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×