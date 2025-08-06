Alerta EUA por calor extremo en su frontera con México

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos lanzó este miércoles una serie de alertas por calor extremo y mala calidad del aire en distintas regiones del país, mientras más de 700 incendios forestales activos siguen afectando vastas zonas de Canadá.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el calor más intenso se concentra en el sur de Arizona, donde se espera que las temperaturas superen los 43 grados desde este miércoles hasta el viernes.

También se encuentran bajo alerta California, Texas y Nuevo México, estados que comparten frontera con México.

El NWS advirtió que las condiciones “calientes, secas y ventosas” incrementarán significativamente el riesgo de incendios en regiones del occidente estadounidense, especialmente en la zona de las Cuatro Esquinas, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas.

Incendios forestales amenazan California

En el estado de California, cuatro focos de fuego se unieron para formar un gran incendio en el Bosque Nacional de Los Padres, afectando los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara.

Al menos tres personas resultaron heridas y cientos de viviendas están en peligro, de acuerdo con el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Este incendio es ya el segundo más grande del año en el estado, y ha sido impulsado por las condiciones extremas de sequía y viento.

Canadá arde y el humo cruza la frontera

Mientras tanto, en el norte del continente, el humo de más de 700 incendios activos en Canadá ha cruzado la frontera y deteriorado la calidad del aire en varios estados del medio oeste y noreste de Estados Unidos, como Wisconsin, Michigan, Minnesota, Illinois, Nueva York, Vermont y Maine.

Al menos 200 de estos incendios están fuera de control, especialmente en el oeste canadiense, según reportes de autoridades forestales.

Por otra parte, el NWS explicó que el humo ha generado niveles preocupantes de contaminación atmosférica, activando alertas sanitarias en el Valle Superior del Misisipi, los Grandes Lagos y el Atlántico Medio.

Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, especialmente personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

