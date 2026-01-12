Podcast
Internacional

Asume mexicana Helena Moreno alcaldía de Nuevo Orleans

Esto sucede al tiempo que la operación migratoria 'Catahoula Crunch' concluyó sus operaciones, las cuales fueron desplegadas en ciudades democrátas

  • 12
  • Enero
    2026

La mexicana Helena Moreno se convirtió en la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans al asumir su cargo este lunes en Estados Unidos.

Durante su discurso, aseguró que buscará honrar a sus raíces, debido a que su familia es una "mezcla de culturas".

"Celebramos que Nueva Orleans es una ciudad acogedora, una que tiene el corazón abierto, que honra sus raíces, y abraza a otros. Mi propia historia es prueba de eso. Mi familia es una mezcla de culturas", expresó Moreno.



La originaria de Xalapa, Veracruz, recordó que ella es hija de un mexicano y una estadounidense. Narró que se mudaron de ciudad hacia Texas cuando ella estudiaba la primaria.

"Tenemos más en común de lo que nos divide cuando se trata de garantizar que prospere una de las ciudades más grandiosas de Estados Unidos. En Nueva Orleans abrazamos nuestra diversidad", declaró la alcaldesa.

Esto sucede al tiempo que concluyó la operación migratoria 'Catahoula Crunch' lanzada en diciembre, donde el Departamento de Seguridad Nacional en Nueva Orleans desplegó sus fuerzas federales en las ciudades gobernadas por los demócratas.



Esta es la mayor ciudad del Estado de Luisiana, donde habitan alrededor de 223,000 migrantes, de los cuales, más de la octava parte son mexicanos.

Helena Moreno afrontará el reto de mantener la seguridad en una urbe bautizada como "la capital de los homicidios", así como las acusaciones de corrupción contra la funcionaria anterior, LaToya Cantrell.

Kamala Harris acude a toma de posesión

A esta toma de posesión acudió la excandidata democráta a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, para juramentar a Moreno en el cargo.



"El futuro de Estados Unidos se está construyendo en ciudades como esta y en líderes que honran el pasado, afrontan el presente e invierten en el futuro, líderes que creen que el poder le pertenece al pueblo, y ese es el tipo de liderazgo que Helena Moreno trae a este momento", declaró Harris.


