Internacional

Ataque puede abrir puerta a fin de guerra: Netanyahu

Aseguró que el bombardeo dirigido hacia la sede del grupo islamista donde negociaban una posible tregua estadounidense puede marcar la conclusión de la guerra

  • 09
  • Septiembre
    2025

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ataque israelí en Qatar puede "abrir la puerta al final de la guerra en Gaza", en caso de que los analistas acepten la última propuesta de Estados Unidos.

"Esta acción puede abrir la puerta al final de la guerra en Gaza. Israel ha aceptado los principios propuestos por el presidente (Donald Trump)." aseguró el mandatario.

El bombardeo israelí contra Doha tuvo como blanco la delegación negociadora del grupo islamista cuando celebraban una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza.

Fuentes informaron que todos los miembros de la delegación sobrevivieron, incluido el jefe negociador de Hamás.

En sus declaraciones, Netanyahu animó a la población de la Franja a no permitir que los líderes de Hamás les "descarrilen", a que acepten la propuesta de alto el fuego de Trump y a que firmen la "paz" con Israel.

Hasta el momento, más de 64,600 personas han muerto en la ofensiva israelí contra el enclave desde 7 de octubre de 2023.


