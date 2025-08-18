Ataques de tiburón y ahogamientos dejan 4 víctimas en las Bahamas

La Policía de Bahamas informó este lunes de que dos hombres resultaron heridos después de ser atacados por dos tiburones y otros dos turistas de Estados Unidos murieron ahogados en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Según las autoridades locales, un hombre de 63 años fue atacado por un tiburón mientras se encontraba pescando con un arpón cerca de "Big Grand Cay", quien fue llevado en avión a un hospital en Estados Unidos.

La policía indicó que este ataque se produjo horas después de que otro estadounidense de 66 años sobreviviera al ataque de un tiburón mientras pescaba con arpón frente a "Spanish Cay".

En este suceso, uno de los dientes del tiburón quedó clavado en su brazo y tuvo que ser operado para reimplantarle el tríceps.

Asimismo, las autoridades se encuentran investigando la muerte de dos turistas estadounidenses, un hombre de 79 años y una mujer de 74 años, que se ahogaron en incidentes separados este fin de semana en 'Celebration Key', en Gran Bahama.

