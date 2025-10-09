Atentado contra cuartel de policías deja heridos en Colombia

Varias personas heridas y viviendas destruidas fue el saldo de un atentado registrado en contra de un cuartel de policía en el municipio de Jamundí, Colombia.

De acuerdo con un comunicado de la administración principal, el ataque se produjo con cilindros bomba, lo que generó diversas afectaciones, además de provocar heridas en varias personas, incluyendo menores de edad.

Testigos señalaron que entre los lesionados también se reportaron algunas personas de la tercera edad, debido a que la zona es un escenario recurrente de ataques y enfrentamientos entre grupos armados.

El pasado junio, una ofensiva dejó al menos ocho muertos y más de 40 heridos en el suroccidente colombiano. Por estos hechos, las autoridades atribuyeron los ataques al Estado Mayor Central, la cual, mantiene una fuerte presencia en el sur del Valle.

Dicha región es identificada como una zona estratégica para el narcotráfico y movilidad de grupos armados.

