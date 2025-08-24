Buscan a hombre armado en la Universidad de Carolina del Sur

Después de que los estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur recibieran una alerta este domingo sobre un posible hombre armado en el campus, funcionarios de la universidad aseguraron que no existe evidencia de que este se encuentre en el campus; sin embargo, las autoridades siguen buscando, pero hasta el momento no ha habido reporte de disparos.

La universidad envió la primera alerta alrededor de las 18:45 horas (tiempo local), ordenando a los estudiantes evacuar el área cerca de la Biblioteca Thomas Cooper, refugiarse y atrincherarse de ser necesario.

En la alerta se describía como sospechoso a un hombre blanco de aproximadamente 1.80 metros de alto con pantalón negro.

"Defiéndase si encuentra al sospechoso. "Obedezca las órdenes de los agentes de seguridad pública", decía la alerta.

La alerta no confirmó que hubiera ocurrido un tiroteo. A ella le siguió otra alerta que decía que no había evidencia de un hombre armado activo "en este momento". La policía está registrando los edificios afectados. Por favor, continúe guareciéndose hasta que se dé la señal de que todo está despejado".

La Universidad de Carolina del Sur, ubicada en el centro de la ciudad, cuenta con cerca de 38,000 estudiantes.

