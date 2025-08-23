Cerrar X
Camioneros inmigrantes en EUA temen más restricciones de Trump

Los camioneros inmigrantes en Estados Unidos temen más restricciones tras suspensión de visas del presidente Donald Trump

  • 23
  • Agosto
    2025

El Gobierno del presidente Donald Trump suspendió la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales extranjeros, una medida que refuerza las políticas de la Casa Blanca para restringir la inmigración laboral.

El Departamento de Estado detuvo el pasado jueves la emisión de estas visas, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien justificó la decisión en una publicación en X, argumentando que el creciente número de conductores extranjeros pone en riesgo la seguridad en las carreteras y afecta los empleos de los camioneros estadounidenses.

La medida ha generado preocupación entre los conductores inmigrantes.

Un camionero salvadoreño amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), expresó su temor a perder su licencia comercial o enfrentar la deportación. 

“Llevamos años conduciendo, ayudando al país, incluso durante la pandemia, y ahora nos tratan como si quitáramos empleos”, afirmó, solicitando anonimato por temor a represalias.

El accidente en Florida

El accidente ocurrido el 12 de agosto en St. Lucie, Florida, donde el conductor indio Harjinder Singh, de 28 años, causó la muerte de tres personas al realizar una maniobra ilegal, intensificó el escrutinio sobre los camioneros extranjeros.

Singh, quien ingresó a Estados Unidos en 2023 y tenía un permiso de trabajo válido, reprobó una prueba de inglés tras el accidente, respondiendo correctamente solo dos de 12 preguntas verbales y una de cuatro señales de tráfico.

Fue acusado de tres cargos de homicidio vehicular, mientras que su hermano enfrenta la deportación.

Desde junio, el Departamento de Transporte exige pruebas de inglés a conductores de carga, cumpliendo una orden ejecutiva de abril.

Estas medidas han avivado el miedo entre los camioneros inmigrantes, quienes temen por su futuro laboral y legal en el país.


