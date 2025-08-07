Cartel de los Soles es un 'invento' de Estados Unidos: Venezuela

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este jueves que el Cartel de los Soles es un "invento" de Estados Unidos, luego de que Washington, que asegura está vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro, lo señalara como una organización terrorista.

"El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles", dijo Cabello.

El funcionario venezolano sostuvo que el "mayor cartel" está en Estados Unidos.

"Está la DEA eso no tiene competencia con nadie, pero el Cartel de los Soles es una mentira de ellos, una mentira, una gran mentira para manipular", insistió.

El pasado 25 de julio, Estados Unidos señaló al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

El Gobierno del presidente Donald Trump aseguró además que este grupo apoya al Cartel de Sinaloa y a la banda transnacional Tren de Aragua, dos organizaciones que recientemente también fueron señaladas como "terroristas" por Estados Unidos.

Washington asegura que este grupo está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, explicó el Departamento de Tesoro en un comunicado.

Bajo el primer mandato de Trump (2017-2021), el Departamento de Justicia presentó formalmente cargos criminales contra Maduro y otros funcionarios de su Gobierno por tráfico de drogas y "narcoterrismo".

Los cargos nombraban a Maduro como "líder" del llamado Cartel de los Soles y lo señalan a él y a varios de sus allegados políticos de llevar a cabo una red de corrupción gubernamental que "facilitó la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos".

