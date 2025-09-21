Cerrar X
Casa Blanca hace aclaración sobre tasa a visa H-1B tras confusión

La Casa Blanca aclaró que la tasa de 100,000 dólares anunciada para las visas H-1B se aplicará únicamente a nuevas solicitudes

  • 21
  • Septiembre
    2025

La Casa Blanca aclaró que la tasa de 100,000 dólares anunciada para las visas H-1B se aplicará únicamente a nuevas solicitudes, y no afectará a los actuales portadores ni a las renovaciones de este tipo de permisos de trabajo para extranjeros en Estados Unidos.

La medida, proclamada el viernes por el presidente Donald Trump, entra en vigor este domingo.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, publicó en su cuenta de X varias aclaraciones para despejar confusiones generadas tras el anuncio. Según Leavitt, la tasa "no es anual, sino única, y aplica solo a la petición inicial de visa".

Agregó que los beneficiarios actuales pueden salir y reingresar al país normalmente, sin verse afectados por la nueva regulación.

La medida, que entrará en vigor con el próximo ciclo de lotería de visas H-1B, afecta principalmente a trabajadores de la India, país cuyos ciudadanos representan más del 70% de los beneficiarios de este programa dirigido a profesionales altamente cualificados.

El anuncio generó preocupación entre algunos viajeros.

Según el medio indio News9Live, un grupo de pasajeros indios que salía de San Francisco hacia Emiratos pidió desembarcar al enterarse de la tasa, provocando un retraso de tres horas en el vuelo.

La Casa Blanca detalló que la medida permitirá exenciones caso por caso si las solicitudes son de interés nacional, y ordenó a los Departamentos de Trabajo y de Seguridad Nacional publicar directrices conjuntas sobre verificación, controles e imposición de la nueva regulación.


