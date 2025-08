Casa Blanca usa promoción turística para publicitar deportaciones

La Casa Blanca generó controversia al usar el audio de una campaña publicitaria de la turoperadora británica Jet2Holidays, originalmente de diciembre de 2022, que mostraba a una familia disfrutando de unas vacaciones perfectas, para un video sobre deportaciones de migrantes publicado el 29 de julio de 2025.

El video, compartido en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X con la frase “Cuando el ICE te reserva un viaje de ida en Jet2 a la deportación”, acumuló cerca de 14 millones de visualizaciones y fue duramente criticado por Jet2Holidays y artistas como Jess Glynne y Zoe Lister, quienes rechazaron el uso de su trabajo para promover políticas divisivas.

When ICE books you a one-way Jet2 holiday to deportation. ✈️🎶



Nothing beats it! pic.twitter.com/hlLapr9QsE